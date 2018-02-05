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: Muslera ukalalık yaptı

A Spor Yorumcusu , A Spor'daki programında 'un golünden önce hatalı kontrol yapan Muslera'yı eleştirdi. Toroğlu, "Dünya unda ayak dışıyla iyi kontrol yapan adam 100 futbolcudan 2 tane falandır. Sen topu ayak içiyle alırsan garanti. Önüne alırsın atarsın. Ayak dışı alırsan bu ukalalıktır" dedi.

Giriş Tarihi: 4.2.2018 20:54 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 01:57
Erman Toroğlu: Muslera ukalalık yaptı

, A Spor'daki programında 1-0 üstünlüğüyle biten Sivasspor - G.Saray maçının ilk 45 dakikasını yorumladı. İşte Toroğlu'nun yorumları...

"G.SARAY'IN KALEYİ BULAN ŞUTU YOK"
Sivasspor'un siyahi oyuncuları baya iyi. Yabancı transferi diyoruz ya. Yabancılar bu kadar rahat olmasaydı Sivas bu kadar iyi olur muydu? Psikolojik üstünlük G.Saray'da değil. Sivas daha akıllı oynuyor. G.Sara şu ana kadar hiçbir şey yapamıyor. Kaleyi bulan şutu yok.

Erman Toroğlu'ndan Muslera yorumu

"LİDER OLACAK HEYECAN YOK"
Kazansa lider olacak G.Saray. Lider olacak heyecanda, kalitede maç oynamıyor. Sivas'ı zorlayacak bir şey yapamıyor. Sivas normal unu oynuyor. Arka taraftarn topu kesiyorlar alıyorlar yana veriyorlar.

"40 TRİLYON KENARDA BEKLİYOR"
Tempolu, çoğalan G.Saray yok. ve NDiaye gittikten sonra G.Saray orta sahası hiç yok. 'ya 9 milyon euro verildi. Şimdi yedekte. 40 tirilyonu sabaha kadar zor sayarsın. Bu parayı veren yönetici menajerler neredeler. Türk futbolu bu yüzden bu halde. gol krallığında ilk 8'de olur, 'da orta sahada ilk10'un içine girer 40 trilyon veririsin. Nerede abi yedek bekliyor. 40 trilyon kenarda bekliyor. Sivas takımına bakın. G.Saray'ın 3 katı 5 katı koşuyor.

"MUSLERA'DAN UKALALIK"
Muslera kardeş iyi güzel de top geliyor sana ayak dışınla stop etmeye kalkıyorsun. Dünya futbolunda ayak dışıyla iyi kontrol yapan adam 100 futbolcudan 2 tane falandır. Sen topu ayak içiyle alırsan garanti. Önüne alırsın atarsın. Ayak dışı alırsan bu ukalalıktır. Dün hatalı dedik ya bugün yüzde yüz Muslera hatalı. Muslera'yı fazla uçurmuşlar. Ayak içiyle basacaksın. Sen son adamsın ya ayak dışı kontrolü nedir?

"YILIN GÖRÜNTÜSÜ"
golü yedi sağ kaşı kalktı. Önce sağ kaşı kalkı, sonra sol kaşı kalktı. Yılın görüntüsü. O da hantallaştı yani nasıl oluyor bu işler diye.

ölmüş ağlayanı yok. Selçuk'un uzun toplarına önlem aldık dedi Selçuk 11'de yok. Futbolda tarihle yaşayamazsın. Yerli topcular oynasın diyor Burak. Geceleri geziyorlar jiple. Orta sahaya 300 bin euroya alınacak çok iyi futbolcular var. 9 milyon euro Belhanda'ya nasıl verirsiniz.

"TARAFTAR TABELAYA BAKAR"
Biz oynanan oyuna bakarız. Taraftar da alınan puana bakar. Sivas'a gelen futbolcuların parasına, Fener'e G.Saray'a giden futbolcuların parasına bakıyorum. Taraftarlara yazık ediyorlar. G.Saray'ın yedeklerinden 7 tanesi yerli. Oynayanlarda 2 yerli var.

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Erman Toroğlu: Muslera ukalalık yaptı
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