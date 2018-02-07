Kupada Fenerbahçe'nin rakibi Giresunspor

FENERBAHÇE: 2- GİRESUNSPOR: 1

13' Dialiba

18' Samed Karakoç

37' Aatıf

MAÇIN TÜM GOLLERİ BURADA!

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Hasan Ali'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Oğuz Kağan'ın vuruşunda kaleci Anıl, kornere çeldi.



10. dakikada sol kanatta bulunan Diabang'ın basın ceza sahası içinde topla buluşan Sinan'ın kaleci Kameni'yi geçip, boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak dışarı gitti.



13. dakikada orta sahada Ahmed'in uzun pasında ceza dışı sol tarafından topa buluşan Diabang'ın ceza sahasına girip, kaleci Kameni ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1



19. dakikada Dirar'ın sağ kanattan ortasında Fernadao'nun vuruşunda kaleci Anıl'dan dönen topu Samed tamamladı ve filelerle buluşturdu. 1-1



37. dakikada Aatif'ın ceza yayı solundan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 2-1



KOCAMAN, KULÜBEDE YER ALAMADI

Fenerbahçe, karşılaşmaya yardımcı antrenör Fahrudin Ömeroviç yönetiminde çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörö Aykut Kocaman, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. Deneyimli teknik adam, bundan dolayı Akın Çorap Giresunspor karşılaşmasında takımının başında yer alamadı.

Aykut Kocaman, müsabakayı locadan takip etti.

ŞENER 42, NETO 46 GÜN SONRA SAHADA

Fenerbahçe'nin savunma oyuncularından Şener Özbayraklı 42, Luis Neto ise 46 gün sonra resmi maçta forma giydi.

Spor Toto 1. Lig takımı İstanbulspor ile 27 Aralık 2017'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sakatlanan Şener, 5 resmi maç sonra formasına kavuştu.

Son olarak Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık 2017'de yapılan Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyen Neto da sakatlığını atlattı ve 6 resmi maç sonra sarı-lacivertli formayla sahada yer aldı.

GİRESUNSPOR'UN BAŞINDA HAKAN KURT YER ALDI

Spor Toto 1. Lig temsilcisinde takımı Fenerbahçe mücadelesine altyapı teknik direktörlerinden Hakan Kurt çıkardı.

Teknik direktör Metin Diyadin'in hafta başında istifa etmesinin ardından Karadeniz temsilcisinde henüz yeni teknik adam belli olmadı.

Akın Çorap Giresunspor, Fenerbahçe maçına Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Hakan Kurt yönetiminde çıktı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Fenerbahçe'nin Akın Çorap Giresunspor ile oynadığı maça sarı-lacivertli taraftarlar ilgi göstermedi.

Ülker Stadı'nda oynanan maçı yaklaşık 5 bin taraftar tribünden izledi.

Konuk takım taraftarları için ayrılan tribünün büyük bölümü ise Giresunsporlular tarafından dolduruldu.

FENERBAHÇE: Kameni, Şener, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Dirar, Oğuz Kağan, Elif Elmas, Samed Karakoç, Aatif, Fernandao

GİRESUNSPOR: Anıl, Aykut, Abdülkerim, Onur, Dodo, Recep, Hüsamettin, Muhammet, Ahmad, Sinan, Dialiba