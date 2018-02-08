Yılmaz Vural, Giresunspor’da

Giresunspor Kulübü Başkanı Mustafa Bozbağ, Türkiye'nin en renkli teknik direktörü olarak bilinen Yılmaz Vural ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Başkan Bozbağ, teknik direktör Yılmaz Vural ile lig sonuna kadar anlaşma yaptıklarını söyledi. Bozbağ, "Yılmaz Vural ile lig sonuna kadar bir anlaşma yaptık. Tüm camiamıza hayırlı olsun. Önceliğimiz şehrimizin takımını iyi yerlere getirmek için yönetim kurulu olarak çalışıyoruz. Bundan sonra da hayalimizi kovalamaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yadan deneyimli teknik adam Yılmaz Vural'ın yardımcılarının ise Cenk Özcan, İlyas Kahraman, Mehmet Demirtaş, Cemal Tosun, Namet Ateş ve İzzet Karakulak olarak belirlendiği bildirildi.



YILMAZ VURAL'IN 27. TAKIMI GİRESUNSPOR OLDU

Geçtiğimiz yıl Göztepe'yi Süper Lig'e taşıyan Türk futbolunun en tanınmış simalarından olan Yılmaz Vural, daha önce kariyerinde Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Karşıyaka, Adanaspor, Bursaspor, Gaziantepspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor, Karabükspor ve Adana Demirspor'da görev yaptı.



KARİYERİNE 4 ŞAMPİYONLUK SIĞDIRDI

26 yaşında teknik direktörülük kariyerine başlayan Vural, kariyerinde 1994-1995'te Eskişehirspor, 1995-1996'da Sarıyer, 2005-2006'da Antalyaspor ve 2017-2018'de Göztepe'yi Süper Lig'e çıkarttı. Yılmaz Vural, 2016-2017 sezonunda ise Adana Demirspor'un başında play-off'ta şampiyonluğu penaltı atışlarında kaybetti.