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, - maçını değerlendirdi

Sabah Spor'un usta yorumcularından , 'ın karşısında aldığı 5-0'lık galibiyeti değerlendirdi. İşte Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş-Karabükspor maç yazısı...

Giriş Tarihi: 11.2.2018 09:55 Güncelleme Tarihi: 11.2.2018 10:05
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Karabükspor maçını değerlendirdi

BEŞİKTAŞ 14 KİŞİ GİBİ OYNADI

İzlemeyenler için şunu söyleyeyim, beşinci golün santrasında Karabüklüler başlarken, 4-5 lı oyuncu 90+1'de öyle bir pres yapıyor ki sanki bir gol atarlarsa ancak tur atlayacaklar. Karabük'ün durumu zor... Asansör takım görüntüsündeler. Oyuncular mücadelesini yapıyor ama kulüp düşmüş. Karabük için üzüldüm açıkçası, bitime 14 hafta kala şu duruma düştü. Abartmıyorum, 10 tane gol kaçırdı Beşiktaş. Altıpastan kaçırıyorlar, yaydan kaçırıyorlar. Sırf arzuları bir tane gol getirmiştir. Medel'in oyununu düşünecek olursak, 14 kişiye karşı oynadılar. Beşiktaş 14 kişi gibiydi. Hem tribünlere, hem izleyicilere keyif verdiler. Ben yanıldım, 6-7'ye gidiyor demiştim maçı, az söylemişim.

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Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Karabükspor maçını değerlendirdi
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