Galatasaray yeniden liderlik koltuğunda

GALATASARAY: 3 - AntalyaSPOR:0

Bafétimbi Gomis - 20, 14

Feghouli 37

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştığı Antalyaspor'u 3-0'lık skorla yendi. Sarı-kırmızılılar, puanını 44'e çıkardı ve 43 puandaki Medipol Başakşehir'i geçerek, ligin yeni lideri oldu. Geçtiğimiz hafta Başakşehir'in Konyaspor'a puan kaybetmesinin ardından deplasmanda Sivasspor'a yenilerek liderlik şansını değerlendiremeyen Aslan, bu hafta fırsatı tepmedi.



Galatasaray, son olarak 19. haftada maç fazlasıyla liderliğe yükselmişti.

GALATASARAY, EVİNDEKİ YENİLMEZLİĞİNİ 17'YE ÇIKARDI

Galatasaray, Antalyaspor galibiyeti ile ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmez serisini 17'ye yükseltti.



Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında evinde Antalyaspor'u 3-0 ile geçti. Aslan, bu müsabaka ile Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmezliğini 17 maça çıkardı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 15 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de berabere kaldı.



Galatasaray, ligde evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik skorla aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada sol kanatta topla buluşan Nagatomo'nun ceza sahası içine doğru açtığı ortada Gomis'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



14. dakikada Rogrigues'in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta top savunmadan Gomis'in önüne düştü. Önüne gelen topa Gomis'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



20. dakikada Rodrigues'in sol kanattan ceza sahası dışına doğru sürdüğü topu ara pasında Gomis'e bıraktı. Kaleci Ferhatla karşı karşıya kalan Gomis'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0



38. dakikada Belhanda'nın sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Feghouli'nin yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0



43. dakikada Belhanda'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Selçuk'un yaptığı vuruşu kaleci Ferhat kornere çeldi.

46. dakikada Selçuk İnan'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gomis'in, rakibini çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan direkten döndü.

50. dakikada sağdan ceza sahasına giren Maicon'un şutunda top kaleci Carrasso'da kaldı.

59. dakikada Maicon'un sağdan yaptığı ortada altıpasın sol çaprazında topu kontrol eden Jevtovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

69. dakikada Gomis'in pasıyla soldan hareketlenen Nagatomo'nun yaptığı ortada kaleye yönelen topu, kaleci Ferhat Kaplan son anda kornere attı.

Aynı dakikada Selçuk İnan'ın sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Maicon'un yaptığı kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

78. dakikada Tolga Ciğerci'nin ara pasıyla sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Gomis'in sert şutunda, meşin yuvarlak Ferhat Kaplan'dan döndü.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve Galatasaray, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Barış Şimşek, Mehmet Kısal, Mehmet Metin

Galatasaray: Carrasso, Linnes, Serdar Aziz, Maicon, Nagatomo, Selçuk İnan (Dk. 71 Tolga Ciğerci), Donk, Feghouli (Dk. 79 Yasin Öztekin), Belhanda, Rodrigues (Dk. 82 Sinan Gümüş), Gomis

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Musa Nizam (Dk. 40 Emre Güral), Maicon (Dk. 78 Djourou), Charles, Hakan Özmert, Sakıb Aytaç, Danilo (Dk. 41 Jevtovic), Deniz Kadah

Goller: Dk. 14 ve 20 Gomis, Dk. 38 Feghouli (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Belhanda (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 44 Jevtovic, Dk. 63 Maicon, Dk. 90+2 Hakan Özmert (Antalyaspor)

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'ın kadrosunda 3 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor'a karşı yapılan çeyrek final rövanş müsabakasının ilk 11'inde 3 değişikliğe giderek takımını sahaya sürdü.

Sarı kart cezalısı Fernando Muslera'nın yokluğunda kaleyi Cedric Carrasso'ya emanet eden Terim, Hakan Balta'nın yerine Maicon Roque'ye, Sinan Gümüş'ün yerine de Garry Rodrigues'e şans verdi.

Galatasaray'da tedavileri süren Jason Denayer ve Fernando Reges, kadroda yer almadı.

- CARRASSO İKİNCİ KEZ ŞANS BULDU

Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında kadrosuna kattığı Fransız file bekçisi Cedric Carrasso, ikinci kez görev yaptı.

Daha önce Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Sivas Belediyespor'a karşı sahaya çıkan Carrasso, Muslera'nın sarı kart cezalısı olması nedeniyle Süper Lig'deki Antalyaspor karşılaşmasında kaleyi korudu.

Süper Lig'de ilk maçına çıkan tecrübeli kaleci, tribünlerden de alkış aldı.

- MARİANO YİNE YEDEK

Galatasaray'da Martin Linnes'in performansı, Mariano Filho'nun üst üste ikinci resmi maçta da yedek soyunmasına neden oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Atiker Konyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Martin Linnes'in başarılı performansı sonrası teknik direktör Fatih Terim, bu oyuncuyu Antalyaspor önünde de başlangıç kadrosunda tuttu ve Mariano bir kez daha yedek soyundu.

- SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Karşılaşma öncesi, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen güvenlik güçleri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Maç öncesi seremonide saygı duruşu gerçekleştirilirken, tribünlerden de "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." tezahüratları yapıldı.