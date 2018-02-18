Avrupa şampiyonu oluruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Alanya'yı 3-0 mağlup etmelerine rağmen oynanan oyundan memnun kalmadı. Tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

Rus ruleti gibiydi ilk yarı. Kurşunun kime geleceği belli değildi. Böyle rakip bükmek kolay değil.

İlk kez futbol şansı yanımızdaydı. Böyle kopuk olursak, ertesi hafta 2 tane atarız ama 3 tane yeriz.

Geçen hafta Başakşehir karşısındaki oyunu biraz daha geliştirirsek, bu oyun bizi bırakın Türkiye'yi, Avrupa şampiyonluğuna kadar taşır.

İsmail'de problem yok, 3 idman yaptı, riske etmemek için kadroya almadım Problem yaşanmazsa, İsmail hazır.

Köprünün altından daha çok su akar... Beşiktaş'ın çok kaliteli bir kadrosu var ve eksikleri nedeniyle bizim maçta güç kaybı yaşayacağını sanmıyorum.

TALİSCA OYNARSA ŞAŞIRMAM!

Kocaman, Konya maçında sarı kart görüp cezalı duruma düşen ve Beşiktaş yönetiminin, cezanın kaldırılması için TFF'ye itiraz edeceği Talisca için gelen bir soruya da, "Talisca haftaya oynayacağımız derbi maçında sahada olursa şaşırmam. Bu absürt futbol ortamında her şey mümkün" cevabını verdi.

'ALGI OPERASYONU YAPIYOR' DİYEMEZLER

Aykut Kocaman, basın toplantısında hakemlerle ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı. Kocaman şunları söyledi: "Kimsenin 'Aykut hoca algı operasyonu yaptı' demeye hakkı yok, herkes aynaya baksın. Bir gram dahi haksız bir şey istemiyorum, Allah yazdıysa bozsun. Derdim hakemleri suçlamak değil, onları oraya iten etkenler. Hakemler içinde ne kadar yeteneksiz, yetersiz, meslek adabından yoksun insan varsa antrenörler içinde de var. Fernandao'nun golünde ofsayt verilmemesi yanlış. Keşke olmasaydı."

MAÇTA İKİ KRİTİK KARAR!

Maçın 27. dakikasında Fenerbahçe'nin attığı ikinci golde Fernandao'nun pozisyonu yayıncı kuruluşun Piero'suna göre 32 cm ofsayt olarak tespit edildi. 50. dakikada ise yine Fernandao'nun çaprazdan vuruşunda top kale çizgisini geçti ancak hakem golü süzemeyip devam kararı verdi.