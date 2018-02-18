Akhisarspor, Karabükspor'u ligin sonuna itti

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftasında Kardemir Karabükspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor karşı karşıya geldi. Saat 13.30'da başlayan maç Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynandı. Karşılaşmayı konuk takım Akhisarspor 3-0 kazandı. Karabükspor ligin son sırasından kurtulamadı.

KARABÜKSPOR 0-3 AKHİSARSPOR

GOLLER:

41 Mustafa Yumlu

58' Muğdat

74' Soner

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sol çaprazdan ceza alanı içine giren Kage, Caner'den sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak savunmadan seken top kaleci Milan Lukac'ta kaldı.

6. dakikada Kage'nin pasıyla sol kanattan atağa katılan İshak Doğan ceza alanı içine gönderdiği ortasına Alexe'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

16. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda İshak'ın içeriye ortasında Lopes kale çizgisi üzerinde topu kafayla uzaklaştırarak mutlak golü önledi.

22. dakikada topla birlikte ilerleyen Osman Çelik, ceza yayı hemen gerisinden sağ ayağıyla çok sert ve düzgün yaptığı vuruşundan kaleci Milan Lukac üzerine gelen topu çıkartmayı başardı.

30. dakikada Larsson ceza yayı içinden sağ ayağıyla yaptığı vuruşundan top kalenin solundan dışarı gitti.

40. dakikada kullanılan korner atışından Mustafa Yumlu'nun kafasında top ağlara gitti. 0-1

49. dakikada soldan ceza alanına giren Seleznov'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Çağlar Şahin Akbaba'da kaldı.

58. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Muğdat Çelik'in şutunda, defansa da çarpan meşin yuvarlak kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın solundan ağlara gitti: 0-2.

66. dakikada Ibanez'in ceza sahası içine ortasında, kale önünde Murat Akın'ın dokunduğu top, auta çıktı.

73. dakikada ceza sahası içinde Ferhat Görgülü'nün müdahalesiyle Seleznov yerde kalırken, hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

75. dakikada topun başına geçen Soner Aydoğdu'nun penaltı atışında, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Süleyman Özay

Kardemir Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Ferhat Görgülü, İshak Doğan, Stahl, Skulason, Osman Çelik (Dk. 83 Leandrinho), Kage (Dk. 62 Murat Akın), Ibanez, Alexe (Dk. 34 Ergin Keleş)

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Larsson (Dk. 79 Bia), Eray Ataseven (Dk. 73 Bilal Kısa), Sissoko, Soner Aydoğdu, Olcan Adın (Dk. 24 Muğdat Çelik), Seleznov

Goller: Dk. 41 Mustafa Yumlu, Dk. 58 Muğdat Çelik, Dk. 75 Soner Aydoğdu (Penaltıdan) (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 64 Ergin Keleş, Dk. 67 Leandrinho (Yedek kulübesinde), Dk. 74 Ferhat Görgülü, Dk. 76 Osman Çelik (Kardemir Karabükspor), Dk. 69 Soner Aydoğdu, Dk. 81 Sissoko (Teleset Mobilya Akhisarspor)