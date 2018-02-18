Galatasaray'ın penaltı isyanı

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı

Liderliğini korumak için sahaya çıkan Galatasaray, 37. dakikada Garry Rodrigues'in golüyle öne geçti.



Cimbom devreye 1-0 önde gitmenin planlarını yaparken 45. dakikada hakem Halis Özkahya'nın çaldığı penaltı düdüğüyle neye uğradığını şaşırdı.



Ceza sahasında Serdar Aziz'in, Bernard Mensah'ı savunduğu pozisyonda Halis Özkahya beyaz noktayı gösterdi.



Topun başına geçen Mbaye Diagne penaltıyı gole çevirdi ve ilk yarının skorunu belirledi: 1-1



İşte Serdar Aziz ile Mensah'ın penaltı pozisyonu:

"Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.