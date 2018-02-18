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'ın penaltı isyanı

'in 22. haftasında deplasmanda ile karşılaştı

Giriş Tarihi: 18.2.2018 20:57 Güncelleme Tarihi: 18.2.2018 21:05
Galatasaray'ın penaltı isyanı

'in 22. haftasında deplasmanda ile karşılaştı

Liderliğini korumak için sahaya çıkan Galatasaray, 37. dakikada Garry Rodrigues'in golüyle öne geçti.

Cimbom devreye 1-0 önde gitmenin planlarını yaparken 45. dakikada hakem 'nın çaldığı penaltı düdüğüyle neye uğradığını şaşırdı.

Ceza sahasında 'in, Mensah'ı savunduğu pozisyonda Halis Özkahya beyaz noktayı gösterdi.

Topun başına geçen Mbaye Diagne penaltıyı gole çevirdi ve ilk yarının skorunu belirledi: 1-1

İşte Serdar Aziz ile Mensah'ın penaltı pozisyonu:

"Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

Dilmen'den penaltı yorumu

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Galatasaray'ın penaltı isyanı
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