İyi ki yabancı! “Allah’tan B.Münih maçında yabancı hakem var! Süper Lig’de gayet başarılı bir şekilde ‘algı’ diye bir senaryo kuruyorlar... Biz bu senaryoları sahada çözeceğiz”

Futbol şansı yanımızda olsun. Allah'tan B.Münih maçında yabancı bir hakem var. İnşallah güzel bir maç olacak. Ligde 'algı' diye bir senaryo kuruyorlar. Gayet de başarılı ama o başarılarını biz sahada çözeceğiz. Bizim işimiz orası. Bizim de söyleyecek laflarımız var."



KARTAL'IN İLACI BAYERN MÜNİH

Süper Lig'de haftayı deplasmanda aldığı Konyaspor beraberliği ile kapatan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçına odaklandı. Takımını mental açıdan karşılaşmaya hazırlamaya çalışan teknik direktör Şenol Güneş'in dünkü idman öncesi talebeleriyle yaptığı görüşmede, "Bu maçtan alacağımız iyi bir sonuç, tüm sıkıntıları geride bırakmamızı sağlar. Sizden terinizin son damlasına kadar mücadele etmenizi istiyorum. Bugüne kadar Avrupa'da güzel işler yaptık, bundan sonra da yapacağınıza inanıyorum" dediği öğrenildi. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Başkan Fikret Orman , Bayern Münih maçı öncesi Beşiktaş 'ın idmanını ziyaret etti. Gündeme dair çarpıcı açıklamalar yapan Orman, ezeli rakiplerine de göndermelerde bulundu. Başkan şunları söyledi: "Ligde daha çok maçımız var. Rakiplerimizle oynayacağız. Bu hafta sonu Fenerbahçe ile sahamızda maçımız var.. Beşiktaş'ın kaybettiği bir şampiyonluk yok. Kimsenin de kazandığı bir şampiyonluk yok. Şampiyonlar Ligi'ne konsantre olmamız lazım.LigdeSüper Lig'de haftayı deplasmanda aldığı Konyaspor beraberliği ile kapatan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçına odaklandı. Takımını mental açıdan karşılaşmaya hazırlamaya çalışan teknik direktör Şenol Güneş'in dünkü idman öncesi talebeleriyle yaptığı görüşmede, "Bu maçtan alacağımız iyi bir sonuç, tüm sıkıntıları geride bırakmamızı sağlar. Sizden terinizin son damlasına kadar mücadele etmenizi istiyorum. Bugüne kadar Avrupa'da güzel işler yaptık, bundan sonra da yapacağınıza inanıyorum" dediği öğrenildi.