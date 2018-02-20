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'da sürprizi

Bir buçuk aydır takımdan uzak kalan 'ın yıldızı 'nun dönüş tarihi belli oldu.

Giriş Tarihi: 19.2.2018 23:22 Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 02:19
Galatasaray'da Fernando sürprizi

Sarı kırmızılı ekip, sezon başında Manchester City'den transfer ettiği orta saha futbolcusunun sakatlığı süresince, deplasman maçlarında büyük kayıplar verdiler. Taraftarlar, 'nun takıma dönüşünü iple çekiyorlar.

FERNANDO NE ZAMAN DÖNECEK?

Hürriyet'in haberine göre, Fernando en az 10 gün daha yok. 30 yaşındaki futbolcu, tedavisinin tamamlanmasıyla birlikte güçlendirme çalışmalarına tabi tutulacak. Fernando'nun takıma dönüş tarihi olarak, Mart ayının ilk haftasındaki Karabükspor maçı belirlendi.

Fernando, 'de forma giydiği 16 maçın tamamında ilk 11'de oynadı.

Brezilyalı yıldız, son olarak, 24 Aralık'ta oynanan ve 'ın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlanan Göztepe maçında sahaya çıktı.

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Galatasaray'da Fernando sürprizi
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