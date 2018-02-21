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: Sizin canınız sağ olsun

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş, Almanya deplasmanında Bayern Münih ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğü ile sona erdi. SABAH Gazetesi Yazarı , Bayern Münih - Beşiktaş maçını kaleme aldı. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

Giriş Tarihi: 21.2.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 10:01
Ahmet Çakar: Sizin canınız sağ olsun

Kolay değil 75 dakika Bayern Münih'e karşı üstelik onun stadında bir kişi eksik oynuyorsunuz. Aslında belki de maçtaki tüm dengeyi bozan Vida'nın gördüğü kırmızı karttı. Çünkü her şey ortada gidiyordu ama birden Beşiktaş çıkarken kaptırdı, Atiba'nın önemli hatası ve Lewandowski, Vida ile karşı karşıya kaldı. Vida kayarak girdi, faulü yaptı, bariz gol şansından da oyundan atıldı. Buna rağmen bu dakikadan sonra Beşiktaş, golü bulabilirdi. Vagner Love, karşı karşıya kaçırdı. O gol olsa Beşiktaş belki maçı yine kaybedebilirdi ama hiç değilse deplasmanda bir gol bularak İstanbul'a dönmüş olurdu.

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Ahmet Çakar: Sizin canınız sağ olsun
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