Ahmet Çakar: Sizin canınız sağ olsun

Kolay değil 75 dakika Bayern Münih'e karşı üstelik onun stadında bir kişi eksik oynuyorsunuz. Aslında belki de maçtaki tüm dengeyi bozan Vida'nın gördüğü kırmızı karttı. Çünkü her şey ortada gidiyordu ama birden Beşiktaş çıkarken kaptırdı, Atiba'nın önemli hatası ve Lewandowski, Vida ile karşı karşıya kaldı. Vida kayarak girdi, faulü yaptı, bariz gol şansından da oyundan atıldı. Buna rağmen bu dakikadan sonra Beşiktaş, golü bulabilirdi. Vagner Love, karşı karşıya kaçırdı. O gol olsa Beşiktaş belki maçı yine kaybedebilirdi ama hiç değilse deplasmanda bir gol bularak İstanbul'a dönmüş olurdu.