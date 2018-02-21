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'ta kırmızı kart şoku! Vida...

'ın stoperi , maçının 16. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Giriş Tarihi: 20.2.2018 23:11 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 02:06
Beşiktaş'ta kırmızı kart şoku! Vida...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında , ile deplasmanda karşılaşırken mücadelenin 16. dakikasında , kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Atiba'nın hatalı geri pasının ardından topu kazanan 'yi düşüren Hırvat stoper, maçın hakemi Ovidiu Hategan tarafından direkt kırmızı kart ile cezalandırıldı.

KARİYERİNDEKİ İLK KIRMIZI KART

28 yaşındaki defans oyuncusu, Bayern Münih maçında gördüğü kırmızı kart ile profesyonel kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.

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Beşiktaş'ta kırmızı kart şoku! Vida...
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