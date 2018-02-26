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'da istifa etti

'da Teknik Direktör 'nun, istifasını kayyum heyetine sunduğu bildirildi

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2018 16:22 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 16:43
Samsunspor'da Engin İpekoğlu istifa etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'da Teknik Direktör 'nun istifasını kayyum heyetine sunduğu bildirildi.

Karadeniz ekibinin sportif direktörü Coşkun Zeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deplasmanda Balıkesirspor Baltok karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından İpekoğlu'nun takımdan ayrılacağını kendisine söylediğini, bu süreçte onu ikna etmeye çalıştıklarını anlattı.

İpekoğlu ile bugün son kez görüştüklerini belirten Zeren, "Çabalarımız sonuçsuz kaldı. Teknik direktörümüz kararını vermiş, istifasından vazgeçmiyor. Bugün itibarıyla hocamızla yollarımızı ayıracağız." diye konuştu.

Teknik direktör İpekoğlu'nun istifasını kayyum heyetine sunduğu söyleyen Zeren, İpekoğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek başarı diledi.

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Samsunspor'da Engin İpekoğlu istifa etti
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