Medipol Başakşehir sahasında Gençlerbirliğini ile berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Gençlerbirliğini ile karşı karşıya geldi. Zirve yarışında büyük önem taşıyan mücadelede Başakşehir sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN FOTOĞRAFLAR

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 1-1 GENÇLERBİRLİĞİ

GOL | Başakşehir 1-0 Gençlerbirliği, 28' Adebayor

GOL | Başakşehir 1-1 Gençlerbirliği, 50' Khalili

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada Gökhan İnler'in orta sahadan gönderdiği ara pasta Elia savunmanın arkasına sarktı ancak kaleci Hopf son onda topa sahip olarak tehlikeyi önledi.



12. dakikada sol kanatta topla buluşan Manu, ceza sahası içine girdi ve şutunu çekti. Epureanu araya girerek topu kornere gönderdi.



28. dakikada kazanılan serbest vuruşta Emre Belözoğlu ceza sahasına ortaladı. Savunmanın arkasında kendisini unutturan Adebayor kafayı vurarak takımını öne geçirdi. 1-0



34. dakikada orta sahaya yakın bir bölgeden kazanılan serbest vuruşta Sessegnon ortasını yaptı, top direkt kaleye gitti ancak Volkan Babacan son anda topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



50. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Khalili geçti. Bu futbolcunun uzun mesafeden yaptığı vuruşta Volkan Babacan'ın kolunun altından geçen top ağlara gitti. 1-1



53. dakikada Elia'nın yaptığı ortada Adebayor kafayla indirdi, Mossoro şutunu çekti ancak Palitsevich son anda ayak koydu ve tehlikeyi önledi.



55. dakikada Başakşehir savunmanın hatasında araya giren Khalili, sağdan bindiren Sessegnon'u gördü. Bu futbolcu topla buluşur buluşmaz şutunu çekti ancak yandan auta gönderdi.



79. dakikada sağ kanattan bindiren Visca, yerden ceza sahası içindeki Adebayor'a gönderdi. Golcü futbolcunun düzeltip yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta gitti.



86. dakikada Emre'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Adebayor kafayla İrfan Can'a indirdi. Bu futbolcunun şutunda kaleci Hopf iki hamlede topa hakim oldu.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.





Stat: 3. İstanbul Fatih Terim



Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kerem Ersoy xx, Uygar Bebek xx



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xxx, Caiçara xxx, Epureanu xxx, Attamah xx, Clichy xxx, Gökhan İnler xxx, Emre Belözoğlu xxx, Mossoro xxx, Elia xx, Visca xxx, Adebayor xxx



Yedekler: Mert, Bajic, İrfan Can, Napoleoni, Mevlüt, Mahmut, Da Costa, Kerim, Uğur, Alparslan



Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet xx, Lucas xx, Palitsevich x, Uğur xx, Scekic xxx, Khalili x, Jaiton xx, Sessegnon xxx, Aydın x, Manu x



Yedekler: Taha, Yıldırım, Milinkovic, Murat, Issah, Guidileye, Alper, Zeki, Rahmetullah, Deniz



Teknik Direktör: Ümit Özat



Gol: Adebayor (dk. 28) (M.Başakşehir)



Sarı kart: Epureanu (M.Başakşehir)

ELİA 10 HAFTA SONRA İLK 11'DE

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Arda Turan'ın yerine Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü Eljero Elia, Süper Lig'de 10 hafta sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Hollandalı futbolcu, son olarak turuncu-lacivertli takımın 12. haftada sahasında Galatasaray'ı 5-1 mağlup ettiği mücadelede ilk 11'de yer almıştı.

Avcı, Gençlerbirliği karşısında takımını sahaya, Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Gökhan İnler, Visca, Mossoro, Elia ve Adebayor ilk 11'i ile sürdü.

MAHMUT VE VİSCA'YA PLAKET

Karşılaşma öncesinde, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, takım kaptanlarından Mahmut Tekdemir ve Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca'ya plaket verdi.

Gümüşdağ, turuncu-lacivertli formayla 300. maçını geride bırakan takım kaptanlarından Mahmut Tekdemir ile 250. kez turuncu-lacivertli formayı giyen Edin Visca'ya plaketlerini takdim etti.