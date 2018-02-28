Kupada Galatasaray, Akhisarspor'u zor da olsa geçti

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray deplasmanda Akhisarspor ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazanmayı başardı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmesinin ilk maçında 1-0 geriye düştüğü müsabakada Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, rövanş maçı için avantaj elde etti.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda 19. dakikada 1-0 öne geçen Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında Galatasaray 2 dakika sonra beraberliği yakaladı. İkinci yarının son bölümünde Sinan Gümüş'ün golüyle öne geçen Galatasaray, müsabakayı 2-1 kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkacak ekibi belirleyecek müsabaka 17-18 veya 19 Nisan'da İstanbul'da oynanacak.

TM AKHİSARSPOR 1-2 GALATASARAY

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GOL | Akhisarspor 1-0 Galatasaray, 19' Seleznov

GOL | Akhisarspor 1-1 Galatasaray, 21' Ahmet Çalık

GOL | Akhisarspor 1-2 Galatasaray, 88' Sinan Gümüş

KUPADA TM AKHİSARSPOR - GALATASARAY MAÇINDAN KARELER

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sinan'ın rakiplerini geçtikten sonra ceza yayının hemen sağından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'in ellerinde kaldı.



8. dakikada Soner'in sol köşeden kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde kalabalığa rağmen göğsüyle topu önüne indiren Seleznyov'un dar açıdan sert vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.



19. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında Muğdat'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda dışarıya doğru yönelen topa altıpas çizgisinin hemen sağında gelişine vuran Seleznyov'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0



21. dakikada Selçuk'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Fatih'in yumrukla uzaklaştırmak istediği top önce savunmaya ardından yan kale direğine çarparak Ahmet'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

60. dakikada Akhisarspor atağında ceza sahası içerisinde Seleznyov'dan seken topa altıpasın hemen sağında gelişine vuran Soner'in şutunda son anda araya giren Galatasaray savunması meşin yuvarlağı kornere çeldi.



63. dakikada Belhanda'nın sağ köşeden kullandığı korner atışında Akhisarspor savunmasının kafayla uzaklaştırdığı top ceza yayının solunda Feghouli'nin önünde kaldı. Feghouli'nin kavisli vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.



73. dakikada sağ kanattan Muğdat'ın ortaladığı topa penaltı noktasının hemen sağından Serginho'nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından auta gitti.



87. dakikada Galatasaray atağında Gomis'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Feghouli'nin müsait pozisyonda sert şutunda kaleci Fatih ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



88. dakikada Selçuk'un sağ köşeden kullandığı korner atışında ön direkte iyi yükselen Sinan'ın kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-2



Karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazanarak rövanş öncesi avantajı kaptı.

Stat: Spor Toto Akhisar



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kemal Yılmaz xx, Serkan Çınar xx



Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih x, Lopes x, Caner xx, Mustafa xx, Ömer xx, Sissoko x, Eray Ataseven xx (Serginho dk. 58 xx), Soner xx, Muğdat xxx (Bilal dk. 79 xx), Larsson xx, Seleznyov xxx (Henrique dk. 71 xx)



Yedekler: Bora, Kadir, Dany, Aykut, Bia, Barbosa



Teknik Direktör: Okan Buruk



Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Serdar xx, Ahmet xxx, Latovlevici x (Gomis dk. 82 xx), Tolga xx, Selçuk xx, Rodrigues xx (Feghouli dk. 58 xx), Belhanda x (Linnes dk. 70 xx), Yasin xx, Sinan xxx



Yedekler: Eray İşcan, Maicon, Donk, Hakan Balta, Fernando, Koray, Nagatomo



Teknik Direktör: Fatih Terim



Goller: Seleznyov (dk. 19) (T.M.Akhisarspor), Ahmet (dk. 21), Sinan (dk. 88) (Galatasaray)



Sarı kartlar: Mustafa, Lopes (T.M. Akhisarspor), Sinan (Galatasaray)