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Vodafone Park'ta ortalık karıştı! Quaresma çıldırdı...

Yarı Final ilk maçında ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 51. dakikasında doğrudan kırmızı kart gördü.

Giriş Tarihi: 1.3.2018 21:52 Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 01:56
Vodafone Park'ta ortalık karıştı! Quaresma çıldırdı...

Yarı Final ilk maçında sahasında ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 51. dakikasında sahada ortalık karıştı. İkinci yarının başında oyuna giren Portekizli, Josef De Souza'ya yumruk attığı gerekçesiyle doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bunun üzerine adeta çılgına dönen Portekizli yıldızı takım arkadaşları durdurmakta oldukça zorlandı. Bunun üzerine Volkan Demirel kalesini terketti. Fırat Aydunus ve ekibi ortamı sakinleştirmekte büyük güçlük yaşadı.

İşte yaşanan o anlar;

Vodafone Park'ta ortalık karıştı! Quaresma çıldırdı...

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Vodafone Park'ta ortalık karıştı! Quaresma çıldırdı...
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