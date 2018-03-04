Galatasaray'dan Karabükspor'a tarihi fark!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray Karademir Karabükspor'a konuk oldu. Maçın başından sonuna üstün oynayan Galatasaray, Karabükspor'u tarihi bir farkla 7-0 mağlup etti.

KARDEMİR KARABÜKSPOR 0-7 GALATASARAY

GOL | Karabükspor 0-1 Galatasaray, 5' Gomis

GOL | Karabükspor 0-2 Galatasaray, 16' Özgür Yılmaz (K.K)

GOL | Karabükspor 0-3 Galatasaray, 18' Gomis

GOL | Karabükspor 0-4 Galatasaray, 26' Gomis

GOL | Karabükspor 0-5 Galatasaray, 33' Gomis

GOL | Karabükspor 0-6 Galatasaray, 40' Garry Rodrigues

GOL | Karabükspor 0-7 Galatasaray, 64' Sinan Gümüş

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kardemir Karabükspor karşısında ilk yarıyı 6-0 önde tamamladı.

5. dakikada Rodrigues'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Feghouli, bekletmeden kafayla meşin yuvarlağı Gomis'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1.

13. dakikada topla ceza alanına giren Leandrinho bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

17. dakikada sol kanatta topla buluşan Nagatomo, topu arka direkte bulunan Gomis'e gönderdi. Bu oyuncuya gelmeden topu uzaklaştırmak isteyen Özgür Yılmaz, kafayla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-2.

18. dakikada Nagatomo'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde Gomis, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek, farkı 3'e çıkardı: 0-3.

26. dakikada Gomis 3. golünü attı. Galasataray'ın orta alandan gelişen atağında Belhanda, topu Feghouli ile buluşturdu. Bu oyuncu topu takım arkadaşı Gomis'e verdi. Gomis, kendisinin 3. takımının ise 4. golünü attı: 0-4.

33. dakikada orta alandan kapılan topu kontrol eden Feghouli, ara pasıyla meşin yuvarlağı Gomis'e ulaştırdı. Hızla ceza alanına yönelen Gomis, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile karşı karşıya kaldı. Gomis, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 0-5.

40. dakikada Galatasaray farkı 6'ya çıkarttı. Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortada, arka direkte Rodrigues, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-6.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 6-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

54. dakikada sağ kanattan Belhanda'nın köşe vuruşunda arka direkte Maicon'un kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.



64. dakikada Sinan Gümüş, Mariao'nun pası ile ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sinan Gümüş'ün şutu ağlara gitti. 0-7



74. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gomis'in şutu kalecide kaldı.

Karşılaşmayı Galatasaray 7-0 kazandı.





Stat: Dr.Necmettin Şeyhoğlu



Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Erdem Bayık xx



Kardemir Karabükspor: Çağlar Şahin x, İshak Doğan x, Osman Çelik xx, Özgür Yılmaz x (Tayyip dk. 62 x), Kravchenko x, Herve Kage x (Yusuf dk. 79 x), Ibanez xx, Bliznichenko x, Cem Özdemir x, Murat Akın x, Leandrinho x



Yedekler: Rybka, Furkan Kaçar, Hakan Aslantaş, Adam Stahl, Alican Karadağ, Ahmet Karadayı, Traore, Ergin Keleş



Teknik Direktör: Levent Açıkgöz



Galatasaray: Muslera xx, Mariano xxx, Serdar Aziz xx, Maicon xx, Nagatomo xxxx, Donk xx (Fernando dk. 46 xx), Selçuk İnan xx (Sinan Gümüş dk. 61 xx), Rodrigues xxx (Yasin dk. 73 x), Feghouli xxx, Belhanda xx, Gomis xxxx



Yedekler: Eray İşcan, Hakan Balta, Latovlevici, Koray, Linnes, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci



Teknik Direktör: Fatih Terim



Goller: Gomis (dk. 5, 18, 26 ve 33), Özgür (dk. 16 k.k.), Rodrigues (dk. 40), Sinan Gümüş (dk. 64) (Galatasaray)



Sarı kartlar: Özgür, Leandrinho (Kardemir Karabükspor), Maicon, Donk, Fernando, Sinan Gümüş (Galatasaray)