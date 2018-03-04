Rıdvan Dilmen'den çarpıcı yorum!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 7-0'lık skorla mağlup etti. Aslan, liderlik koltuğunu Başakşehir'den geri aldı.



İşte SABAH'ın duayen yazarı Rıdvan Dilmen'in maç ile ilgili yorumları:



DİLMEN'İN İLK YARI AÇIKLAMALARI:



"Bu görüntü Karabük'ü bir alt ligde de bir yere getirmez. Keyif eziyete döndü. Rakibiniz Galatasarayise bu şekilde savunma olmaz. İkinci yarı şöyle böyle olur diyerek küfür yemek istemiyorum."



"Hoca Sinan'ı falan da sokacaktır, onlar da atmak isteyecektir. Galatasaray rekorunu egale eder veya kırar diye düşünüyorum. Skor vermeyeyim ama 2. yarıda da benzer bir oyun oynanır."



"Gomis hemen hemen bugün gol krallığını garantiledi diyebiliriz. Gomis ilk golden sonra bir bacağını falan tuttu ama tutmasa demek ki 25 tane atacak. Tuttuktan sonra 3 tane attı. "



"Kaleciyi falan, gencecik oyuncuları gördüğümüz zaman üzülüyoruz. Bu çocukları bu duruma düşüren, Karabüksporlu yöneticilerdir. Paraları verme, pullarını verme, Karabük şehrine saygısızlık yapıyorsunuz."

2. yarı Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri:



"İlk yarıda Karabük kazanmaya oynadı, ikinci yarıda fark yememeye oynadı. Hakemler uzatmaları 1 dakika vermeyi bıraksınlar, iş averaja kalırsa ne olacak? Galatasaray güle oynaya lider dönüyor."



'AYKUT HOCA, KONUŞMAK ZORUNDA KALDI'



"20 yıl boyunca konuşmayan Aykut hoca, konuşmak zorunda kaldı. Baktı destek veren yok, arkadaşımız konuştu. Vodafone Park zor deplasmandır ve hakemlerin kararları da ona göre oluyor. İbre %75 ev sahibinden yanadır."



"Fenerbahçe medyası diye bir yalan var yıllardır. Nerede Fenerbahçe medyası, öyle bir şey olur mu ya."