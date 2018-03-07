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ve , UEFA 'nde çeyrek finale yükseldi

Son 16 Turu'nda sahasında 3-1 mağlup ettiği Paris Saint-Germain'i deplasmanda da 2-1 yenen , adını çeyrek finale yazdırdı. Günün diğer karşılaşmasında Son 16 turunun ilk ayağında yakaladığı 5-0'lık avantajla sahaya çıkan evinde ile 0-0 berabere kaldı ve 9 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2018 01:11 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 02:02
Real Madrid ve Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda 3-1 mağlup olduğu İspanya'nın takımını ağırladı.

Son 4 yılda 3 kez şampiyon olan Real Madrid, Portekizli yıldızı 'nun 51. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Verratti'nin 66. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan PSG, 71. dakikada Cavani ile skora denge getirdi. Fakat Real, eksik rakibi karşısında Casemiro'nun 80. dakikada kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Real Madrid böylece üst üste 8. kez 'nde çeyrek finalin yolunu tuttu.

RONALDO, VAN NİSTELROOY'DAN SONRA İLK KEZ...

Real Madrid'den Ronaldo, van Nistelrooy'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde peş peşe 9 maçta gol atan ikinci futbolcu oldu. Real Madridli Ronaldo, 2017 finalinde Juventus'a attığı 2 golün ardından bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada da fileleri havalandırmayı başardı. Şampiyonlar Ligi tarihinin en skoreri" unvanının sahibi Ronaldo, bu sezonki gol sayısını 12'ye, toplam gol sayısını ise 117'ye yükseltti.

LİVERPOOL 9 YIL SONRA ÇEYREK FİNALDE

, deplasmanda 5-0 kazandığı maçın rövanşında ile 0-0 berabere kalarak son 8 takım arasına girdi.

İngiltere'nin Liverpool takımı, Portekiz'de 5-0 yendiği Porto ile sahasında karşılaştı. Liverpool, golsüz tamamlanan maç sonrası 2008-09 sezonundan bu yana ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

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Real Madrid ve Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
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