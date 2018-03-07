Real Madrid ve Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda 3-1 mağlup olduğu İspanya'nın Real Madrid takımını ağırladı.
Son 4 yılda 3 kez şampiyon olan Real Madrid, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 51. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Verratti'nin 66. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan PSG, 71. dakikada Cavani ile skora denge getirdi. Fakat Real, eksik rakibi karşısında Casemiro'nun 80. dakikada kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Real Madrid böylece üst üste 8. kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin yolunu tuttu.
Real Madrid'den Ronaldo, van Nistelrooy'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde peş peşe 9 maçta gol atan ikinci futbolcu oldu. Real Madridli Ronaldo, 2017 finalinde Juventus'a attığı 2 golün ardından bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada da fileleri havalandırmayı başardı. Şampiyonlar Ligi tarihinin en skoreri" unvanının sahibi Ronaldo, bu sezonki gol sayısını 12'ye, toplam gol sayısını ise 117'ye yükseltti.
Liverpool, deplasmanda 5-0 kazandığı maçın rövanşında Porto ile 0-0 berabere kalarak son 8 takım arasına girdi.
İngiltere'nin Liverpool takımı, Portekiz'de 5-0 yendiği Porto ile sahasında karşılaştı. Liverpool, golsüz tamamlanan maç sonrası 2008-09 sezonundan bu yana ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.