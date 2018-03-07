Real Madrid ve Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda 3-1 mağlup olduğu İspanya'nın Real Madrid takımını ağırladı.

Son 4 yılda 3 kez şampiyon olan Real Madrid, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 51. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Verratti'nin 66. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan PSG, 71. dakikada Cavani ile skora denge getirdi. Fakat Real, eksik rakibi karşısında Casemiro'nun 80. dakikada kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Real Madrid böylece üst üste 8. kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin yolunu tuttu.

RONALDO, VAN NİSTELROOY'DAN SONRA İLK KEZ...

Real Madrid'den Ronaldo, van Nistelrooy'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde peş peşe 9 maçta gol atan ikinci futbolcu oldu. Real Madridli Ronaldo, 2017 finalinde Juventus'a attığı 2 golün ardından bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada da fileleri havalandırmayı başardı. Şampiyonlar Ligi tarihinin en skoreri" unvanının sahibi Ronaldo, bu sezonki gol sayısını 12'ye, toplam gol sayısını ise 117'ye yükseltti.

LİVERPOOL 9 YIL SONRA ÇEYREK FİNALDE

Liverpool, deplasmanda 5-0 kazandığı maçın rövanşında Porto ile 0-0 berabere kalarak son 8 takım arasına girdi.

İngiltere'nin Liverpool takımı, Portekiz'de 5-0 yendiği Porto ile sahasında karşılaştı. Liverpool, golsüz tamamlanan maç sonrası 2008-09 sezonundan bu yana ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.