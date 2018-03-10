Alanyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i farklı mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor, evinde Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmayı Alanyaspor 4-1 kazanarak Başakşehir'e zirve yarışında ağır bir darbe vurdu.

AYTEMİZ ALANYASPOR 4-1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

GOL | Alanyaspor 1-0 Başakşehir, 32' Fernandes

GOL | Alanyaspor 2-0 Başakşehir, 66' Efecan Karaca

GOL | Alanyaspor 3-0 Başakşehir, 81' Emre Akbaba

GOL | Alanyaspor 3-1 Başakşehir, 84' Bajic

GOL | Alanyaspor 4-1 Başakşehir, 88' Fernandes

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Kerim Frei'ın, korner çizgisine yakın bölgeden ceza sahasına ortasında, arka direkte Caiçara'nın kafa vuruşunda, kaleci Haydar Yılmaz topa sahip oldu.

14. dakikada Medipol Başakşehir savunmasının hatası sonrası topla buluşan Emre Akbaba, ceza sahası çizgisine kadar gelerek şutunu çekti. Kaleci Volkan Babacan, üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.

28. dakikada Epureanu'dan kaptığı topla sağdan ceza alanına giren Mbilla'nın vuruşunda, top uzak direğin yanından dışarı çıktı.

32. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Mbilla, Junior Fernandes'e topuk pası çıkardı. Attamah'ı geçen Junior Fernandes'in ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0.

39. dakikada kaleci Volkan Babacan'ın hatalı pasında top, Mbilla'nın önüne düştü. Bu futbolcu topu Emre Akbaba'ya çıkardı. Ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın şutunda, Volkan Babacan topu kontrol etti.

Maçın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



53. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda top kaleci Haydar'dan döndü. Dönen topu Bajic karşıladı. Bu futbolcunun vuruşunda top bir kez daha kaleciden döndü.



66. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Taha'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topu kale önünde Efecan ağlara gönderdi. 2-0



81. dakikada Cenk Ahmet'in pasıyla ceza sahasına giren Fernandes topu sol kanattaki Emre'ye aktardı. Emre bekletmeden vuruşunda ağları sarstı. 3-0



84. dakikada sol kanattan Elia rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi ve sert vuruşunda kaleciden dönün topu Bajic tamamlayarak, ağları havalandırdı. 3-1



88. dakikada hızlı gelişen atakta topla birlikte ceza sahasına giren Fernandes kaleciyi de geçtikten sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 4-1 kazandı.

Stat: Bahçeşehir Okulları



Hakemler: Cüneyt Çakır xxx, Bahattin Duran xxx, Tarık Duran xxx



Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Sackey xx, Efecan Karaca xx (Cenk Ahmet dk. 79 x), Mbilla xxx (Villafanez dk. 67 xx), Emre Akbaba xxx, N'Sakala xxx, Welinton xx, Tzavellas xx, Junior Fernandes xx, Taha xx (Fofana dk. 84 ?), Lamine Gassama xx



Yedekler: Ufuk Ceylan, Birol Parlak, Barış Başdaş, Filipe Augusto, Giannis Maniatis, Emre Nefiz, Douglas



Teknik Direktör: Mesut Bakkal



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Clichy xx, Attamah xx, Emre Belözoğlu xx, Epureanu xx, Visca xx, Jose Marcio xx (Bajic dk. 46 xx), Mevlüt x (Napoleoni dk. 69 xx), Mahmut xx, Kerim Frei xx (Elia dk. 78 xx), Çaiçara xx



Yedekler: Mert Günok, Manuel da Costa, Uğur Uçar, Alparslan Erdem, Egemen Korkmaz, İrfan Can Kahveci, Gökhan İnler



Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Goller: Junior Fernandes (dk. 32), Efecan Karaca (dk. 66), Emre Akbaba (dk. 81), Junior Fernandes (dk. 88) (Aytemiz Alanyaspor), Bajic (dk. 84) (Medipol Başakşehir)



Kırmızı kartlar: Epuanu (dk. 71) (Medipol Başakşehir), Emre Akbaba (dk. 89) (Aytemiz Alanyaspor)



Sarı kartlar: Epureanu, Mahmut, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)