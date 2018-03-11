CANLI | Kayserispor - Karabükspor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile Kardemir Karabükspor, Kayseri'de kozlarını paylaşıyor.
Hakem Suat Arslanboğa'nın yönettiği maç saat 13.30'da başladı. Maçı canlı olarak beIN SPORTS 2'den izleyebilir, sabah.com.tr'den de takip edebilirsiniz.
22' Leandrinho
?28' Kravets
KADROLAR
KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Atila Turan, Deniz Türüç, Badji, Espinoza, Mendes, Gyan, Kravets
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka, Hakan, Kravchenko, Tayyib Talha, Ibanez, Osman, Skulason, Kage, Leandrinho, Stahl, Ergin