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ve Kardemir , 'de karşılaşıyor. Avrupa kupalarına katılmak isteyen Kayserispor, sahasında 3 puanın peşinde.

Giriş Tarihi: 11.3.2018 13:31 Güncelleme Tarihi: 11.3.2018 14:01
CANLI | Kayserispor - Karabükspor

'in 25. haftasında ile Kardemir , 'de kozlarını paylaşıyor.

Hakem Suat Arslanboğa'nın yönettiği maç saat 13.30'da başladı. Maçı canlı olarak beIN SPORTS 2'den izleyebilir, sabah.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

KAYSERİSPOR 1-1 KARABÜKSPOR

22' Leandrinho
?28' Kravets

KADROLAR

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Atila Turan, Deniz Türüç, Badji, Espinoza, Mendes, Gyan, Kravets

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka, Hakan, Kravchenko, Tayyib Talha, Ibanez, Osman, Skulason, Kage, Leandrinho, Stahl, Ergin

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