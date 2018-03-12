Hayata dönüş

Kanarya, Galatasaray derbisi öncesi rahat bir nefes alıp, 'Yarışta ben de varım' dedi
Beşiktaş ve Akhisar'a yenilerek büyük çöküş yaşayan Fenerbahçe
, Yeni Malatya
deplasmanında moral buldu KARİYER REKORU KIRDI HASTANELİK OLDU!
Rom an Neustadter, Malatya'da kilidi açan isimdi. 3 kulvarda 33 maça çıkan yıldız savunmacı, 5 gol atıp kariyer rekoruna imza attı. Neustadter, 2012-13 sezonunda Schalke'de 41 maçta 4 gol atmıştı. Ancak 56. dakikada kendini yere bırakan Roman oyuna devam edemedi. Hastanede kontrolleri yapılırken ciddi bir soruna rastlanmadı. Oyuncunun idmanlara çıkıp çıkamayacağına bugün karar verilecek. 10 NUMARADAN FAZLASI!
F.Bahçe'nin Malatya deplasmanında aldığı galibiyeti son dakikalarda attığı golle perçinleyen Giuliano 22. Süper Lig
maçında 12. golüne imza attı. Brezilyalı yıldız, böylece ligde görev yapan 43 forvetten daha fazla gol atmayı başardı. Giuliano sadece Gomis, Burak Yılmaz
, Jahovic ve Umut'un gerisinde kaldı. Başarılı yıldız, gol sayısında Başakşehir'in forveti Adebayor'u yakalarken, kendi takım arkadaşları Fernandao (5), Soldado (3) ve Janssen'in (2) toplam gol sayısından daha fazla gol atma başarısı gösterdi. SORUNUMUZ GOL Giuliano
maçtan sonra G.Saray'la oynayacakları zorlu derbi öncesi yaşanan gol sıkıntısına vurgu yaptı: "Önemli bir galibiyet alıp özgüvenimizi tazeledik. Taraftarımızın derbide stadı tıklım tıklım doldurmasını istiyoruz.
Gol atabilmem için arkadaşımın topu bana vermesi gerekiyor. Bu şekilde düşününce bu işin bir takım oyunu olduğunu net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. İstediğimiz golleri atmayı başardık ama gol atmada sorunumuz olduğu gerçek." MAÇIN İYİSİ
Tartışılan Beşiktaş derbisi sonrası Akhisar'da cezalı olan Volkan, defterden silindiği yönündeki iddialara futboluyla cevap verdi. Yaptığı kritik kurtarışlarla çok kötü gününde olan takımı adeta tek başına şampiyonluk yarışında tuttu. MAÇIN KÖTÜSÜ
TİF özellikle ilk yarıda her buluştuğunda topu olumsuz kullandı. İkinci yarıda kendi ceza sahası önünde aldığı topları bilinçsizce ileri şişirerek Yeni Malatya baskısının sürmesine yardımcı oldu. Sahanın en kötüsü olarak öne çıktı. MAÇIN KADER ANI
Maçın başında Yeni Malatya önemli baskı kurdu. 20. dakikada art arda gelen kornerler sonrası Murat'ın uzaktan şutu direkten döndü. O pozisyon gol olsa, rakip kaleye gitmekte zorlanan Fenerbahçe için maç başlamadan bitebilirdi. YUMUŞAK DOKUDA KANAMA VAR
Malatya'da hastaneye götürülen Roman'a; MR, bilgisayarlı tomografi, x ray çekildi. Oyuncunun kafasının arka kısmında yumuşak dokuda kanama tespit edildi. 1 SORU 1 CEVAP: MURAT ÖZBOSTAN Aykut Kocaman sineye çekti! Soru: Volkan Demirel, Aykut Kocaman ve yönetim tarafından büyük tepki gördü ama dün de 11'de sahaya çıktı. Ne diyeceksiniz?
Bir kere Fenerbahçe'nin şu anda Volkan Demirel'e ihtiyacı var. Ligin kritik haftalarına girilmiş.. Kaleci bulacak hali yok bu saatten sonra.. Kameni güven vermiyor.. Sezon başındaki bir karşılaşmada, Volkan Demirel kupa maçında yaptığı hereketleri yapsaydı işte o zaman devre arasında Aykut Kocaman
bir kaleci transfer ederdi.. Kocaman da yönetim de Volkan'ı çok sert eleştirdi ama Fenerbahçe için işi büyütmeyip sineye çekti. Özeti budur. Volkan Demirel maçta önemli kurtarışlar yaptı.. Fenerbahçe'nin Malatya karşısında aldığı 3 puanda rol oynadı.. Sarılacivertli takım için, "Lige tamam mı devam mı" maçıydı. Oyun zevki olmasa da F.Bahçe hayata dönmesini becerdi.