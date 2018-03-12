Tek yürek Kadıköy’e

Yalçın yönetimindeki ilk sınavında Atiker Konya, maçın başında Moke ile öne geçti. Gomis penaltıyı kaçırdı. 2. yarıda oyuna giren Sinan önce Gomis'e asist yaptı ardından nefis bir voleyle Galatasaray'a 3 puanı getirdi. Beşiktaş ve Başakşehir'in üç puan önünde lider olan Cimbom, Fenerbahçe derbisine ezeli rakibinin altı puan önünde gidiyor.



MEHMET ÖZCAN

Maçın iyisi

İkinci yarının başında oyuna giren Sinan Gümüş kader adamı oldu. Gomis'in arkasında serbest dolaşarak Konyaspor savunmasının dengesini bozdu. Gomis'e yaptığı asistle beraberliği sağladı. Nagatomo'nun ortasında müthiş bir zamanlamayla voleyi vurdu ve Konyaspor'un en iyisi olan kaleci Serkan Kırıntılı'yı çaresiz bıraktı.

MAÇIN KÖTÜSÜ

Fernando'nun yerine ön liberoda tercih edilen Donk şansını kötü kullandı. İlk yarıda konsantrasyon kaybı yüzünden Moke'nin golünde ve takımını hücuma taşımada ciddi hatalar yaptı. Devrede kenara alındı ve Selçuk tek başına orta sahayı daha iyi idare etti.

MAÇIN KADER ANI

Maçın hemen başında skor avantajını yakalayan Konyaspor iyi direndi. 44'te Fofana ile kontraya çıkan yeşil-beyazlılarda Volkan Şen karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı geçemedi ve devre 2-0 değil, 1-0 bitti. Sinan Gümüş hamlesi Aslan adına kader anıydı.

25 ŞUT 36 ORTA

Konyaspor karşısında mağlup duruma düşmesine rağmen üç puanı almayı başaran G.Saray, Konyaspor kalesini abluka altına aldı. Sarı-kırmızılı oyuncular Serkan'ın bulunduğu kaleye 25 şut atarken, ceza sahasına ise 36 orta gönderdi.

EN ANLAMLI GOLÜM

Türk Telekom'da son anlarda attığı golle Galatasaray'a hayat veren Sinan duygularını şöyle dile getirdi: "Galatasaray'a geldiğimden beri çok gol attım. En anlamlı golüm bu goldü. Bütün stat yıkıldı, herkes üzerime yüklendi. Tüylerim diken diken oldu. O kadar mutluyum ki kelimelerle anlatamam. Fenerbahçe çok zor bir deplasman. Oradan inşallah iyi bir sonuçla ayrılıp yolumuza devam edeceğiz. Daha önceleri özgüvenim geriye gitmişti... Fatih Hocam, bana güvendi ve oyuna girmeden önce, 'Maçı çeviren adam olabilirsin. Sana inanıyorum' dedi. Ben de o güveni boşa çıkarmadığım için çok mutluyum."