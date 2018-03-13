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'in maçı kadrosunda 3 eksik

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında yarın 'a konuk olacak 'in 19 kişilik maç kadrosunda Robben, Tolisso ve Coman yer almadı

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018 13:00
Bayern Münih'in Beşiktaş maçı kadrosunda 3 eksik
Almanya'nın takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında yarın ile yapacağı karşılaşmanın 19 kişilik kadrosunu duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sahasında elde ettiği 5-0'lık galibiyetin avantajıyla Beşiktaş'a konuk olacak Bavyera ekibinin maç kadrosunda Arjen Robben, Corentin Tolisso ve Kingsley Coman yer almadı.

Bayern Münih'in Beşiktaş maçı için açıkladığı 19 kişilik kadrosu şöyle:

Sven Ulreich, Tom Starke, Christian Früchtl, Sandro Wagner, Niklas Süle, Mats Hummels, Thiago Alcantara, Franck Ribery, Javi Martinez, Robert Lewandowski, James Rodriguez, Rafinha, Juan Bernat, Jerome Boateng, Sebastian Rudy, Arturo Vidal, Thomas Müller, David Alaba, Joshua Kimmich.

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Bayern Münih'in Beşiktaş maçı kadrosunda 3 eksik
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