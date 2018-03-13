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için hapis cezası istendi

lı futbolcu için hakem 'a küfür ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası istendi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018 16:06 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 16:25
Caner Erkin için hapis cezası istendi

lı futbolcu hakkında, müsabakasında kendisinde sarı kart gösterdiği için hakem 'a küfür ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sonunda, 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame düzenlendi.

'ın 'de 23 Ekim 2017'de Medipol Başakşehir ile yaptığı maçın son dakikalarında, kendisine sarı kart gösteren hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddia edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

"KAMU GÖREVLİSİNE KARŞI GÖREVİNDEN DOLAYI HAKARET"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Asım Ekren tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Erkin'in hakkındaki suçlamayı reddederek, Kalkavan'a küfür etmediğini söylediği öğrenildi.

Savcılık, Erkin'in "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, gönderildiği tarafından kabul edildi. Erkin, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Caner Erkin yaşanan olayların ardından bir özür mesajı yayınlamıştı...

AHMET ÇAKAR / 24.10.2017

METE KALKAVAN'A KIZMAYIN
Kimse karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'a kızmasın. Ufak tefek detaylar dışında iyi maç yönetti ama Caner Erkin'e yazıklar olsun. Utanmalıdır! Hakemin muhtemelen arkası dönükken ona "O... çocuğu" diye küfür etmesi rezil bir durum! Yayıncı kuruluş bunu verdi ve tüm Türkiye bu görüntüleri seyretti.

ASLA UNUTMAYACAĞIM!
Onu birçok olayda koruyan basın, bu ahlaksız küfrün üzerine gitmelidir. Sen böylesine işler yaparsan, Caner Erkin, sana bazı şeyler yapıldığında da incinmeyeceksin, kızmayacaksın, tepki vermeyeceksin. Eski bir hakem olarak ben dün gece yaptığın bu terbiyesizliği asla unutmayacağım.

Olayların adamı Caner Erkin!

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