Tarih ‘Fenerbahçe’ diyor

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşayan, gol kralı olan ve 6 yıl önce sarı-lacivertli renklere veda eden Alex de Souza bir dizi etkinlik için geldiği İstanbul'daolan Brezilyalı efsane, İstanbul'daki ilk röportajını Turkcell Life Plus'a verdi. İşte efsane kaptanın pek çok konuda yaptığı çarpıcı açıklamalar:Galatasaraylı oyuncular, "Bu sefer son olacak. Yenmemiz gerek" diyerek hazırlanıyordur. Fenerbahçe ise "Bu seri sürecek" düşüncesindedir. İki taraf da soyunma odasında bu motivasyonla olur. Farklı oyuncular forma giyecek de olsa tarih ve yaşanmışlık var. Tarih nesilden nesile anlatılır. Galatasaraylılar geçmiş dönemden gelmiş skorların ağırlığını hisseder. Kulaklarının arkasından birileri hep 'Kadıköy'e gidiyoruz' der.Kaliteli ayaklar var. Bu maçlarda çok fazla duygu oluyor. Duygu bize derbiyi anlatır. İki tarafın da eşit avantajı şudur; iki hoca da camialarını iyi tanıyor. Ama elbette F.Bahçe daha avantajlı. Tarihsel süreç ve saha avantajı onlardan yana.Ligde kazanıp, Galatasaray ve Beşiktaş'ı yenince, işinizi yapmış sayılıyorsunuz. Bu kültürel bir durum. Ben oynarken Avrupa'ya yönelik bir proje görmedim. Ne Fenerbahçe'de ne de rakiplerde. Oysa üçü de Avrupa'da başarılı olabilir. Lokal başarılar tatmin etmemeli. Milli takım için de projeler gerekli.Türkiye sayfam açık. Burası benim evim gibi. Yaşamak anlamında da teknik direktörlük anlamında da burada olabilirim. Teknik direktör olarak aynı şehrin başka bir takımını çalıştırır mıyım? Bunu yapmayacağımı futbolcuyken söyledim. Kariyerimin ve yaşantımın olduğu yerde, özellikle çok takımı olan şehirlerde kulüp değiştirme gibi düşüncem olmadı. Teknik direktörlük kariyerim olursa farklı bir kariyer olacak. Çok fazla ileriye dönük düşünen bir insan olmadığım için şu anda net bir şey söyleyemem ama tahminimce aynı duruşumu sürdürürüm. Bir yerde bir yaşanmışlık varsa onlar sizin için kutsaldır.Maçı statta izleyeceğim. Ne derbinin sonucuna ne de seçim sonucuna etki edeceğimi düşünmüyorum. Fenerbahçe benim bir parçam. Saha içine etki ederim, saha dışına değil. Brezilyalı biriyim ve bir oyum bile yok. Bir taraf olsam düşüncemi zaten söylemekten çekinmem. Fenerbahçe'nin çok daha birleştirici etkenlere odaklanması gerekiyor, ayrıştırıcı etkenlere değil. Umarım iki taraf da birleştirici etkenlerle camiayı toparlar. Alex de Souza tezahüratı duyduğumda duygulanıyorum. Bütün çektiklerimi hissettiren sahneler onlar. Oynarken o kadar çok işinize odaklanıyorsunuz ki… Futbolu bırakınca anlıyorsunuz gerçekleri.İstanbul'u ve arkadaşlarımı çok özlediğim için buradayım. Kardeşimle geldim. Anlamı ve önemi çok büyük olan derbiyi izleyelim ve gezelim istedik. Kardeşim hiç derbi izlememişti. Gelme sebeplerimden biri de Taffarel. Brezilya'da Lugano ile bir program çektik. Aynı kanal için Taffarel'le de söyleşi yapacağım. Kısaca anıları tazeleyip döneceğiz. Başka bir neden aramaya gerek yok. Oğlum Felipe biraz daha büyüdüğünde bir kez de onunla derbi izlemeye geleceğim.Cengiz Ünder, kalitesi olmasa Roma'ya gidemezdi.Ben size söyleyeyim futbol kültürü olarak oynayamazdı. Ben ayrıldığımda Salih (Uçan) yeni şans buluyordu. Roma'ya gitti ve döndü. O da kaliteli bir oyuncuydu. Neden olmadığını araştırıp derinlere inmek gerekiyor. 14-15 yaşında yetenekli bir oyuncu vardı Muhammet Demirci. Şimdi nerede diye sorunca bilmiyoruz. 9 yıl burada oynadım, gençlerin oynamadığını gördüm.. Cesaret gerekiyor, arkalarında duracak sabır gerekiyor.Giuliano ve Talisca karşılaştırılmamalı.Tarz olarak farklılar.Aynı mevki gözükseler de farklılar. Brezilya'nın hocası Tite ikisini de tanıyor.Giydiğim tişörtün bu kadar konuşulması ilginç. Bence teknik direktör elindeki malzemeye göre hareket etmeli. Tişörtüm büyük takım tişörtü. Büyük takımda çalışırsam taktiğim bu olur.Fenerbahçe'nin efsane yıldızına, Türk basını ve sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Bu durumdan bir hayli memnun kalan Alex, taraftarları alkışlayarak selamladı.