Tarih ‘Fenerbahçe’ diyor

"Galatasaraylılar, 'Bu sefer son olacak' diye Kadıköy'e gelecekler. Oyuncular farklı olsa da yaşanmışlık soyunma odasında hatırlanacak" "Fenerbahçe ise 'Bu seri sürecek' düşüncesindedir. Tek eşit avantaj, iki takımın da camialarını tanıyan hocalara sahip olmaları"
Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşayan, gol kralı olan ve 6 yıl önce sarı-lacivertli renklere veda eden Alex de Souza bir dizi etkinlik için geldiği İstanbul'da önemli açıklamalar yaptı. Fenerbahçe Doğuş'un yarın CSKA ile oynayacağı THY Avrupa Ligi, cumartesi günü de futbol takımının Galatasaray'la oynayacağı derbi maçını tribünden izleyecek
olan Brezilyalı efsane, İstanbul'daki ilk röportajını Turkcell Life Plus'a verdi. İşte efsane kaptanın pek çok konuda yaptığı çarpıcı açıklamalar: UMARIM HERKES FUTBOLA DOYAR
Galatasaraylı oyuncular, "Bu sefer son olacak. Yenmemiz gerek" diyerek hazırlanıyordur. Fenerbahçe ise "Bu seri sürecek" düşüncesindedir. İki taraf da soyunma odasında bu motivasyonla olur. Farklı oyuncular forma giyecek de olsa tarih ve yaşanmışlık var. Tarih nesilden nesile anlatılır. Galatasaraylılar geçmiş dönemden gelmiş skorların ağırlığını hisseder. Kulaklarının arkasından birileri hep 'Kadıköy'e gidiyoruz' der. Brezilya'da iki takımı da çok fazla takip edemiyorum. Güncel durumlarını bilmiyorum o yüzden bir tahmin yapmam yanlış olur. İki teknik adam da tansiyonu hesaplayacak iki insan. Umarım herkes futbola doyar.
Kaliteli ayaklar var. Bu maçlarda çok fazla duygu oluyor. Duygu bize derbiyi anlatır. İki tarafın da eşit avantajı şudur; iki hoca da camialarını iyi tanıyor. Ama elbette F.Bahçe daha avantajlı. Tarihsel süreç ve saha avantajı onlardan yana. AVRUPA ŞART
Ligde kazanıp, Galatasaray ve Beşiktaş'ı yenince, işinizi yapmış sayılıyorsunuz. Bu kültürel bir durum. Ben oynarken Avrupa'ya yönelik bir proje görmedim. Ne Fenerbahçe'de ne de rakiplerde. Oysa üçü de Avrupa'da başarılı olabilir. Lokal başarılar tatmin etmemeli. Milli takım için de projeler gerekli. TEKNİK DİREKTÖR OLARAK DÖNEBİLİRİM
Türkiye sayfam açık. Burası benim evim gibi. Yaşamak anlamında da teknik direktörlük anlamında da burada olabilirim. Teknik direktör olarak aynı şehrin başka bir takımını çalıştırır mıyım? Bunu yapmayacağımı futbolcuyken söyledim. Kariyerimin ve yaşantımın olduğu yerde, özellikle çok takımı olan şehirlerde kulüp değiştirme gibi düşüncem olmadı. Teknik direktörlük kariyerim olursa farklı bir kariyer olacak. Çok fazla ileriye dönük düşünen bir insan olmadığım için şu anda net bir şey söyleyemem ama tahminimce aynı duruşumu sürdürürüm. Bir yerde bir yaşanmışlık varsa onlar sizin için kutsaldır. SAHA İÇİNE ETKİ EDERİM!
Maçı statta izleyeceğim. Ne derbinin sonucuna ne de seçim sonucuna etki edeceğimi düşünmüyorum. Fenerbahçe benim bir parçam. Saha içine etki ederim, saha dışına değil. Brezilyalı biriyim ve bir oyum bile yok. Bir taraf olsam düşüncemi zaten söylemekten çekinmem. Fenerbahçe'nin çok daha birleştirici etkenlere odaklanması gerekiyor, ayrıştırıcı etkenlere değil. Umarım iki taraf da birleştirici etkenlerle camiayı toparlar. Alex de Souza tezahüratı duyduğumda duygulanıyorum. Bütün çektiklerimi hissettiren sahneler onlar. Oynarken o kadar çok işinize odaklanıyorsunuz ki… Futbolu bırakınca anlıyorsunuz gerçekleri. TAFFAREL İLE SÖYLEŞİ YAPACAĞIM
İstanbul'u ve arkadaşlarımı çok özlediğim için buradayım. Kardeşimle geldim. Anlamı ve önemi çok büyük olan derbiyi izleyelim ve gezelim istedik. Kardeşim hiç derbi izlememişti. Gelme sebeplerimden biri de Taffarel. Brezilya'da Lugano ile bir program çektik. Aynı kanal için Taffarel'le de söyleşi yapacağım. Kısaca anıları tazeleyip döneceğiz. Başka bir neden aramaya gerek yok. Oğlum Felipe biraz daha büyüdüğünde bir kez de onunla derbi izlemeye geleceğim. CENGİZ F.BAHÇE'DE OYNAYAMAZDI
Cengiz Ünder, kalitesi olmasa Roma'ya gidemezdi. Ama Fenerbahçe'de oynayabilir miydi?
Ben size söyleyeyim futbol kültürü olarak oynayamazdı. Ben ayrıldığımda Salih (Uçan) yeni şans buluyordu. Roma'ya gitti ve döndü. O da kaliteli bir oyuncuydu. Neden olmadığını araştırıp derinlere inmek gerekiyor. 14-15 yaşında yetenekli bir oyuncu vardı Muhammet Demirci. Şimdi nerede diye sorunca bilmiyoruz. 9 yıl burada oynadım, gençlerin oynamadığını gördüm. Semih, Recep Niyaz, Can Arat gibi isimler vardı ama kültürel etkenler çok etkili oluyor
. Cesaret gerekiyor, arkalarında duracak sabır gerekiyor. Cesaret ve sabır yoksa bu tür oyuncular oynama şansı bulamaz. GİULİANO İLE TALİSCA'YI KARŞILAŞTIRMAYIN Brezilyalı Alex, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen iki vatandaşını değerlendirdi
Giuliano ve Talisca karşılaştırılmamalı. Giuliano kenarda oynayıp içeri girer.
Tarz olarak farklılar. Talisca daha serbest.
Aynı mevki gözükseler de farklılar. Brezilya'nın hocası Tite ikisini de tanıyor. Giuliano'yu daha önce çağırdı, testlerden geçti, sıra Talisca'da. Dünya Kupası'na kadar herkesi görecek. OFANS MI DEFANS MI?
Giydiğim tişörtün bu kadar konuşulması ilginç. Bence teknik direktör elindeki malzemeye göre hareket etmeli. Tişörtüm büyük takım tişörtü. Büyük takımda çalışırsam taktiğim bu olur. ALEX İZDİHAMI
Fenerbahçe'nin efsane yıldızına, Türk basını ve sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Bu durumdan bir hayli memnun kalan Alex, taraftarları alkışlayarak selamladı.