Karabükspor - Osmanlıspor (Canlı)

Bursaspor'u yenerek tehlikeli bölgeden uzaklaşmak adına önemli bir adım atarak puanını 24'e çıkaran Osmanlıspor, bugün haftanın açılış maçında Karabük'e konuk oluyor.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada gelişen atakta Leanrinho'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
22. dakikada gelişen atakta Ceyhun'un pasında topla buluşan Serdar Gürler, ceza yayı içinden kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu. 0-1
29. dakikada Mehmet Batdal, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp çektiği şutta kaleci Rybka çelerek mutlak golü engelledi.
41. dakikada sol kanattan gelişen atakta Umar'ın rakiplerin arasından pasını gönderdiği Mehmet Batdal topu boş ağlara gönderdi. 0-2
İLK 11'LER...
Karabükspor: Rybka, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Tayyib, İshak Doğan, Osman Çelik, Alican Karadağ, Leandrinho, Kage, Stahl, Ergin Keleş
Osmanlıspor: Karcemarkas, Muhammed, Yalçın, Anıl, Pinto, Ceyhun, Lumanza, Regattin, Serdar, Umar, Mehmet Batdal