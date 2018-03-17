Fenerbahçe taraftarından koreografi "Kaderinden kaçamazsın"

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi öncesi sarı lacivertli taraftarlar büyük bir koreografi düzenledi. "Kaderinden kaçamazsın" yazılı koreografide Directed by Fenerbahçe (Yönetmen Fenerbahçe) ve bu yazının hemen altında Trailer (Fragman) ifadeleri kullanıldı.

Evinde 18 yıldır Galatasaray'a yenilmeyen Fenerbahçe, bu süre içerisinde ezeli rakibini 21 kez ağırlarken bu maçların 15'ini kazandı, 6 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında deplasmandaki son galibiyetini Fatih Terim yönetiminde, 22 Aralık 199 tarihinde 2 - 1'lik skorla almıştı.

Fenerbahçe'nin 18 yıllık yenilmezlik serisinin bu yıl da süreceğine gönderme yapan Fenerbahçe tribünleri, koreografide "Geleneğin 19. yılı" ifadesini kullandı Bu yazı hemen. Öte yandan Galatasaray'ın Fenerbahçe deplasmanında aldığı son galibiyetin 1999'da olması sebebiyle "19" ve yenilmezlik serisinin 18 yıl olması sebebiyle "18" sayıları da koreografide yer aldı.