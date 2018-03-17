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Galatasaray'dan Fenerbahçeli Mehmet Ekici için 'kırmızı' isyanı!

Fenerbahçeli Mehmet Ekici'nin Feghouli ve Belhanda'ya yaptığı faullere sarı kart yorumu geldi.

Giriş Tarihi: 17.3.2018 20:21 Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 20:21
Galatasaray'dan Fenerbahçeli Mehmet Ekici için 'kırmızı' isyanı!

Kadıköy'deki dev derbide Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını paylaştı. Fenerbahçeli Mehmet Ekici'nin Feghouli ve Belhanda'ya yaptığı faullere sarı kırmızılı futbolcular tepki gösterdi. Belhanda ve Feghouli'ye sert müdahaleleder bulunan Mehmet Ekici'nin pozisyonlarında sarı kart beklenirken hakem Bülent Yıldırım pozisyonları sadece faul olarak değerlendirdi.

Sarı-kırmızılı oyuncular da Ekici'ye kart çıkmamasının ardından şaşkınlık yaşadılar. Galatasaraylı taraftarlar da sosyal medyadan görüntüleri defalarca paylaştı. Konu hakkında NTV Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen, "Mehmet Ekici'nin 2 sarı kartı var. Bir tane maçın başında Neustadter'in Feghouli'ye yaptığı hareket var" dedi. A Spor'da konuşan Erman Toroğlu ise Mehmet Ekici'nin ilk pozisyonunun sarı kart olduğunu bildirdi.

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Galatasaray'dan Fenerbahçeli Mehmet Ekici için 'kırmızı' isyanı!
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