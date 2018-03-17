Rıdvan Dilmen "Rezil bir maç"

Kaleciler dışında hiçbir şeyin iyi olmadığını söyleyen Rıdvan Dilmen şöyle konuştu: "Ntvspor hani bugün evine geri dönüyor ya bu maçtan daha rezil bir maçla dönemezdi. Gerçekten tam bir kör dövüşü. İki kaleci çok iyiydi. İki kalecinin dışında, hakem kötü, oyuncular kör dövüşünde. Galatasaray, Fenerbahçe'nin 19 yıllık geleneğini bozabilirdi. Aykut Kocaman, maç sonu hariç tüm maçı rakibe göre oynadı. Terim gollere üzülüyordur ama buradan kaybetmeden dönmek önemli. Galatasaray korkmadan, kora kor oynamaya çalıştı. Maçın sonunda sadece saçma bir ofsayt taktiği denediler. Fatih Terim, zamana ve kazanmaya oynadı. Fenerbahçe'den daha çok pozisyon yakaladı. Fenerbahçe ligin ilk yarısında 9 haftada 15 puan almıştı, ikinci yarıda da aynısı oldu. Gördüğüm en berbat derbilerden biriydi. Muslera ve Volkan'ı ayrı tarafa koyuyorum. Taktik savaşı falan yoktu. Fatih Hoca ve oyuncularını yürekli oyunundan ötürü tebrik etmeliyiz.?

İşte Rıdvan Dilmen'in derbinin ilk yarısına dair yaptığı yorumları:

İki takımın da ofansif oyuncuları var kadroda evet. Ofansif oyuncular çok faul yapıyor. Hatayla gol gelecek belli ki. Galatasaray Gomis'le iki kez aynı pozisyonu yakaladı. 16-17 tane faul oldu. Kart da çıkmadı. Evde bırakmış herhalde. 2. dakikada Roman'ın Feghouli'ye yaptığı sarı kart. Mehmet Ekici'nin iki tane sarı kartlık pozisyonu var. Net demiyorum ama Serdar Aziz'in Skrtel'e gereksizce yaptığı bir penaltı var. İyi oyun olmuyor. Oyun öyle temposuz gidiyor ki... Kaliteli oyun yok. Maçın son 25 dakikası ayakta kalan oyuncuları sonucu belirler. Kenardan gelen oyuncular aynı şekilde... Her şarta rağmen Galatasaray'ın tek pozisyonu vererek ilk yarı bitirdi, iyi olarak gözüküyor. Fenerbahçe'nin tehlikeli oyuncusu şu an Şener. Terim oraya önlem almalı. İki takım da kendi solunu kapatmalı..