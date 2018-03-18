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Erman Toroğlu "Al dinlendi futbolcuların"

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı sahasında 1-0 mağlup etti. Maç sonrasında Sabah Spor'un usta yazarı Erman Toroğlu, A Spor canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 18.3.2018 22:15 Güncelleme Tarihi: 18.3.2018 22:26
Erman Toroğlu Al dinlendi futbolcuların

Spor Toto Süper Lig 26. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 1-0'la geçerek lig lideri Galatasaray'la arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Karşılaşmayı A Spor canlı yayınında değerlendiren Erman Toroğlu, Şenol Güneş'i eleştirdi.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Beşiktaş'ın Bayern Münih'e 3-1 yenildiği maçta birçok as oyuncusunu dinlendiren Şenol Güneş'i eleştiren Erman Toroğlu bunun bir işe yaramadığını söyledi ve "Al dinlendi futbolcuların." şeklinde konuştu.

Erman Toroğlu "Al dinlendi futbolcuların"

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Erman Toroğlu "Al dinlendi futbolcuların"
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