Spor Toto Süper Lig 26. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 1-0'la geçerek lig lideri Galatasaray'la arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Karşılaşmayı A Spor canlı yayınında değerlendiren Erman Toroğlu, Şenol Güneş'i eleştirdi.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Beşiktaş'ın Bayern Münih'e 3-1 yenildiği maçta birçok as oyuncusunu dinlendiren Şenol Güneş'i eleştiren Erman Toroğlu bunun bir işe yaramadığını söyledi ve "Al dinlendi futbolcuların." şeklinde konuştu.

Erman Toroğlu "Al dinlendi futbolcuların"