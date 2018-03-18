Sıfır çektiler

BUGÜN NELER OLDU

Gomis ve Tolga ile pozisyonları harcayan G.Saray'da Maicon'un serbest vuruşu direkten dışarı çıktı. F.Bahçe ise ikinci yarıda girdiği pozisyonlarda Muslera'yı geçmeyi başaramadı. Kanarya zirveye yaklaşma şansını kaçırdı; lider Aslan ise yerini korudu.F.Bahçe, G.Saray'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serisini sürdürdü. Rakibine en son 22 Aralık 1999'da mağlup olan sarı-lacivertliler, o günden beri oynanan 19 maçta 14 galibiyet alırken, 5 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu 5 beraberliğin 4'ünde ise F.Bahçe'nin başında Aykut Kocaman vardı.Golsüz tamamlanan dev derbide maçın kahramanları kaleciler oldu. Maç öncesi birbirlerine sarılıp başarı dileyen Volkan Demirel ve Fernando Muslera kalelerinde duvar ördüler. İkili toplamda 11 şuta gol izni vermedi. Maçın son anlarında Tolga'nın yakın mesafeden vuruşunu çıkaran Volkan, 61 golle en çok gol atan takım olan Galatasaray'ın 6 isabetli şutuna 'dur' derken, Muslera ise 5 şuta geçit vermedi.G.Saray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, kurtarışları ile damga vurduğu maçın ardından, "Çok büyük bir derbi. Buraya gelirken de bunun bilincindeydik. Uzun zamandır kazanamıyorduk, kazanmak için elimize fırsat da geçti. Çok güzel maç oldu, akan bir oyun oldu. İki takım da iyi oynadı. Kazanmak istiyorduk ama beraberlik de kötü değil" dedi.Fatih Terim; Şenol Güneş, Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay'ın takımlarına karşı 28 maçta sadece 5 kez kaybetti.Bir derbide sol beki maçın en iyisi olarak göstermek aslında futbol kalitesi anlamında en önemli gösterge. Japon oyuncu yıldızların suskun kaldığı maçta görevini kusursuz yerine getirdi. Zaman zaman Rodrigues tarafından yalnız bırakılsa da hatasız oynadı.Sürpriz bir şekilde 11'de başladı. Çok hırslı ve istekli olmasına rağmen kalitesini sahaya yansıtamadı. Yaptığı faullere rağmen maçı kartsız tamamlaması hakem şansının yanında olduğunu gösterdi. Fizik gücü itibariyle derbiyi kaldıramadı.Galatasaray adına 48, Fenerbahçe adına 80. dakikalar kırılma anları oldu. 48'de önce Rodrigues ardından Gomis net fırsatları değerlendiremedi. 80'de ise Giuliano, Muslera ile karşı karşıya kaldığı anda acele edip çok saçma bir kararla golü kaçırdı.