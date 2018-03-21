Kardemir Karabükspor, Ünal Karaman'la resmi sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig'in son sırasında yer alan Kardemir Karabükspor, teknik direktör Ünal Karaman'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-mavili kulübün Yenişehir'deki tesislerinde düzenlenen imza töreninde Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Aytekin de yer aldı.

Aytekin, gelecek yılın planlamasını yaptıklarını vurgulayarak, "Karaman hocamız bize hiçbir zorluk çıkartmadan 'Nasıl taşın altına elimi sokabilirim?' diyerek geldi. El ele vererek Karabükspor'u daha iyi yerlere getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Karadeniz temsilcisinin yeni teknik direktörü Ünal Karaman, Kardemir Karabükspor'un Türk spor tarihinde düzgün duruşuyla tanındığını aktararak, şöyle konuştu:

"Son dönemlerde hem saha içi sonuçlar hem de diğer tablolara bakıldığında biraz sıkıntılı bir durum söz konusu. Ortada bir sorun var. 'Şöyle olacak, böyle olacak.' tarzında herhangi bir yaptırım ve nazlanma içine girmeden bir hizmet teklif edildi. Bu hizmetin içinde biz de varız. Ortada bir ateş varsa 'Buyurun kardeşim siz yanın.' diyemeyiz. Biz de elbetteki ateşin içerisinde oluruz. Söndürebileceğimiz kadar söndüreceğiz. Güç birliği oluşturacağız."

Takımı şimdiye kadar Levent Açıkgöz ve ekibinin özverili bir şekilde çalıştırdığını ifade eden Karaman, "İnşallah, şehrimizin ve basının göstereceği reaksiyonla kulübümüzü iyi noktaya getirme gayreti içinde olacağız. Evet, ortada bir sıkıntı var, zorluk var. İnşallah her zorluğun sonunda da bir kolaylık var. Biz kulübün içinde bulunduğu şartları, zorluğu biliyoruz. Bu sorunu güç birliği oluşturup aşma gayretini göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Genel menajerlik görevine getirilen Levent Açıkgöz ise Ünal Karaman'a elinden gelen desteği vereceğini, tek amaçlarının Kardemir Karabükspor'u zor günlerden kurtarmak olduğunu kaydetti.