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"Artık hem para hem puan için koşturuyoruz"

ekiplerinden 'un kulüp başkanı , "Önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyoruz desek yanlış söylemiş olmayız." dedi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 12:02
Artık hem para hem puan için koşturuyoruz

Başkanı , Çamlık Spor Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni teknik direktörleri ile milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek istediklerini, bu sürede oyuncularla hocanın kaynaşabileceğini söyledi.

Takımın zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Aytekin, "Ligde 8 maçımız kaldı. 8 maç demek 24 puan demek. 24 puan demek 21-22 milyon lira para demek. Biz artık hem para hem puan için koşturuyoruz. Önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyoruz desek yanlış söylemiş olmayız." diye konuştu.

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