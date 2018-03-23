Boluspor'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark: 6-2

Karşılaşmaya Volkan, Şener, Batuhan, Andreas Kilit, Serhat, Onur, Ozan Tufan, Samed, Aatif, Mehmet Ekici, Soldado ilk 11'i ile çıkan Fenerbahçe, 15. dakikada Burak Asan'ın golüyle geriye düştü. Sarı lacivertliler, 26'da Aatıf'la eşitliği yakalasa da, 31'de Andre Santos ve 45'te Sefa Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle devreye 3-1 geride girdi. 52'de Guido Koçer'le 4-1'i yakalayan Boluspor'a cevap 80. dakikada Fernandao'dan geldi. Fenerbahçe'yi yıkan diğer goller ise 83'de Mutlu Güler ve 86'da Emre Gültekin'ten geldi: 6-2.



VOLKAN DEMİREL ORTA SAHADAN AVLANDI

Ev sahibi Boluspor, 14. dakikada Burak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Kaleci Volkan Demirel'in Boluspor maçında uzak mesafeden yediği gol Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekti

Orta alanın ilerisinde topla buluşan Bolusporlu futbolcu Burak, kaleci Volkan Demirel'i önde gördü ve uzak mesafeden yaptığı şık vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

BERABERLİK GOLÜ AATIF'TAN

Fenerbahçe golün ardından rakip kalede baskı uyguladı ve sarı-lacivertliler 25. dakikada aatif Chahechouhe ile beraberliği yakaladı.

ANDRE SANTOS'TAN KLAS GOL

Boluspor, Fenerbahçe karşısında 2-1 öne geçti. Volkan'ı mağlup eden isim, eski takım arkadaşı Andre Santos oldu.