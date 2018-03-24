Beyaz sayfa açıldı

İrlanda Cumhuriyeti'ni Antalya'da ağırlayan ay-yıldızlılar, aradığı gole ikinci yarıda kavuştu. Millilerin tek golünü 52. dakikada Yusuf Yazıcı'nın harika ortasında Mehmet Topal kaydetti.



OYUNUN TEK HAKİMİYDİK

Lucescu, İrlanda ekibinin kaybetmemek için savaştığını ancak oyunun tek hakiminin kendileri olduğunu söyledi. A Milli Takım'ın hocası Mircea Lucescu, İrlanda karşısında alınan 1-0'lık galibiyetten memnun kaldı. İşte Rumen hocanın sözleri: "Oyunun tek hakimiydik. Kaleye 9 tane şutumuz vardı. Oyunun yönünü çabuk değiştirdik ve iyi şut imkanları bulduk. Gelecek için bana umut veren bir oyun yapısı ortaya koyduk. Daha disiplinliydik. Herkes kendi bölgesini iyi savundu. Fizik olarak güçlü bir ekibe karşı oynadık. Rakibimiz kaybetmemek için savaştı, futbol kurallarının üstünde sert oynadılar. Tüm oyuncularımdan memnunum."

'KONUŞTURMAYIN...'

Mehmet Topal maçtan sonra çarpıcı mesajlar verdi. Topal, "Birlikte oynadığımız abilerimizin yorumları bizi üzüyor. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Milli Takımı bırakmayı düşündüm ancak milli görev olunca akan sular durur... Abi dediklerimizin Avrupa Şampiyonası'nda bize gelip destek verdikleri gibi, biz de gençlere destek için buradayız. 'Bırak' dedikleri an bırakırız. Birşeyler söylerken sert olmaya başlandı, yorumlar ağır oluyor" dedi. Topal, muhabirimiz Oğuz Yörük'ün "Kimi kastediyorsun" sorusuna ise, 'Konuşturmayın... Konuşursam yer yeriden oynar' yanıtı verdi.

FORMA UĞUR GETİRDİ

Hakan Çalhanoğlu: "Takım halinde iyi oynadık ve önemli bir galibiyet aldık. Galiba bunun nedeni formaların uğur getirmesi. Ben yeni formaları beğendim. Ama beyaz daha güzel. İnşallah böyle devam eder. Genç kadromuz var."

DAHA FARKLI OLABİLİRDİ

Cenk Tosun: "Skoru daha fazla geliştirebilirdik. Maçın hakimi bizdik. Yeni bir yapılanmadan geçiyoruz. Ön tarafta daha etkili olabilirdik. İnşallah bu etkinliğimizi Karadağ maçında daha fazla gösterebiliriz."