Boluspor'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark: 6-2

Spor Toto Süper Lig'e verilen milli takım arasında Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, hazırlık maçında kendi sahasında Fenerbahçe'yi 6-2 mağlup etti.

Fenerbahçe, 15. dakikada Burak Asan'ın golüyle geriye düştü. Sarı lacivertliler, 26'da Aatıf'la eşitliği yakalasa da, 31'de Andre Santos ve 45'te Sefa Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle devreye 3-1 geride girdi. 52'de Guido Koçer'le 4-1'i yakalayan Boluspor'a cevap 80. dakikada Fernandao'dan geldi. Fenerbahçe'yi yıkan diğer goller ise 83'de Mutlu Güler ve 86'da Emre Gültekin'ten geldi: 6-2.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

12'nci dakikada ceza sahası içine giren Aatif'ın vuruşu üstten dışarı çıktı.



14'üncü dakikada kaleci Volkan'ın kalesinden uzak olduğunu gören Burak'ın yaklaşık 40 metreden aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.



18'inci dakikada savunmanın arkasına atılan derinlemesine pasta hareketlenen Soldado'nun vuruşu yandan dışarı çıktı.



26'ncı dakikada ceza sahası içinde Soldado'nun pasıyla topla buluşan Aatif'ın düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.



31'inci dakikada gelişen Boluspor atağında Andre Santos'un yaklaşık 25 metreden sert vuruşu kaleci Volkan'ın parmaklarının ucuna değerek ağlarla buluştu: 2-1.



44'üncü dakikada Onur'un müdahalesinde ceza sahası içinde Burak yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Sefa'nın kullandığı penaltıda top ağlara gitti: 3-1.

İKİNCİ YARI



51'inci dakikada soldan Caner'in yerden ortasına Guido Koçer vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.



54'üncü dakikada sağ kanattan Şener'in ortasına Fernandao vurdu, top direkten döndü.



69'uncu dakikada Caner'in ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Volkan kurtardı.



80'inci dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Fernandao topu ağlara gönderdi: 4-2.



83'üncü dakikada kaleci Volkan'ı geçen Mutlu ağları sarstı: 5-2.



86'ncı dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Yusuf Emre topu yerden köşeye gönderdi: 6-2.



Karşılaşma Boluspor'un 6-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Atatürk



HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xxx), Ergin Erdem (xxx), Önder Yılmaz (xxx)



BOLUSPOR: Ertuğrul (xxx) - Göksu (xxx) (Dk. 46 Furkan xxx), Alim (xxx) (Dk. 46 Diarra xxx), Franco (xxx) (Dk. 46 Renato xxx), Caner (xx), Burak (xxxx) (Dk. 59 Özgür xx), Akabueze (xxx)(Dk. 78 Mutlu xx), Santos (xxxx)(Dk. 46 İrfan xx), Ahmethan (xxx) (Dk. 46 Yusuf Emre xxxx), Guido Koçer (xxxx) (Dk. 65 Umut xxx), Sefa Yılmaz (xxx)



FENERBAHÇE: Volkan (x) - Şener (xx), Batuhan (xx), Antreas Kilit (xx) (Dk. 63 Yiğithan xx), Serhat (xx) (Dk.46 Erdem xx) (Dk. 73 Enes xx), Onur (xx), Ozan Tufan (xx), Samed (xx), Aatif (xx) (Dk. 46 Valbuena xx), Mehmet Ekici (xx) (Dk. 46 Juliano xx), Soldado (xx) (Dk. 46 Fernandao xx)



GOLLER: Dk. 14 Burak, Dk. 31 Andre Santos, Dk. 44 (P) Sefa, Dk. 51 Guido Koçer, Dk. 83 Mutlu, Dk. 86 Yusuf Emre (Boluspor) - Dk. 26 Aatif, Dk. 80 Fernandao (Fenerbahçe)



SARI KART: Alim (Boluspor)