Hasan Ali Kaldırım "Biraz sabredin"

A Milli Takım
'ın tecrübeli oyuncusu Hasan Ali Kaldırım
, İrlanda Cumhuriyeti maçından sonra SABAH
'a konuştu. En son bıraktığı takım ile şu anki takım arasında büyük fark olduğunu söyleyen 28 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı: Milli
Takım yeni bir jenerasyonla yeni bir havaya bürünmüş. Takımda çok genç oyuncu var. Bu futbolcular birlikte oynama tecrübesi kazandıkça hocamızın iyi bir takım kuracağına inanıyorum. İrlanda
maçında belki de kimsenin beklemediği bir performans gösterdiler. Bugüne kadar saha içinde sabırlı futbol oynamaya alışık bir takım değildik, sabır olmayınca da bireysel hatalar yapıp basit goller yiyorduk. İrlanda karşısındaki futbolumuz gösterdi ki hocamız bize sabırlı oynayarak rakibi çözme alışkanlığını kazandırmış. TAVSİYE VERİYORUZ Enes
, Cengiz, Çağlar… Bu arkadaşlarımız Türk futbolunun gelecekleri. Cenk'i de eklersek Avrupa kulüplerine transfer olarak doğru tercih yaptıklarını söyleyebiliriz. Avrupa kulüplerinde işin taktiksel, takım oyunu boyutunu da öğrenerek kendilerini geliştiriyorlar. genç
oyunculara biz tecrübeliler olarak destek oluyor, tavsiyeler veriyoruz. Bu çocukları ülke futboluna kazandırmak için Türk halkına da iş düşüyor. Herkes çok sabırlı olmalı. Bu arkadaşlarımızın yaşı genç, hayat tecrübesi az. Hata da yapacaklar, çok doğru işler de.
Önemli olan bu çocukları hata yaptığında yerin dibine batırmamak; doğruları da gereğinden fazla abartmamak. Onlara gereken şansı vermeliyiz.