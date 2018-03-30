Ahmet Ağaoğlu "3 yıl sabır istiyorum"

"Çantamızda parayla gelmiyoruz, 3 yıl sabır istiyorum. Yolun sonunda herkes bu takımla gurur duyacak"
Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önceki gece Trabzonspor
başkanlığına aday olduğunu resmen açıklamıştı. Başkan adayı, projelerini ve hedeflerini ise SABAH
'a anlattı:
Ben futbol sevdalısı değil, Trabzonspor sevdalısıyım.
Trabzon kalibresindeki kulüp genel kurula 24 saatten az bir süre kalmış ve ortada başkan adayı yok. Bunu hazmedemedim ve aday oldum. Benim Trabzon'a borcum var.
Bu malum tablo içinde transfer yasağını göğüslemek için
nasıl bir politika izleyeceğimizi veriler elimize gelince göreceğiz. Çantamızda parayla gelmiyoruz.
Sabır kelimesi Trabzon'da anlam ifade etmez. Ben de sabırsızım. 10 milyon insanın umudu bir takımdan bahsediyoruz.
Oluşturulacak plan, program ve uygulamalar kendisini zaten gösterecektir. İYİ PARAYI SIFIR MALİYETLİLERDEN KAZANDIK Yıllarca yüksek maliyetli futbolcular almış ama verim alamamışız. Satarken de para kazanmayıp, kaybetmişiz
. İyi para
kazandığın futbolcular maaliyeti
sıfır olan Gökdeniz Karadeniz
,
ana maliyeti 500 bin Dolar
olan Fatih Tekke
. Ogün'den,
Abdullah'tan, Nejdet'ten,
Serdar'dan, Ali Kemal
'den
kazanmışsın. Onun için bu
işin doğrusu bu.
3 yıl sonra Trabzonspor
taraftarı şununla gurur duyacak; kendisinin yetiştirip sattığı futbolcularla Trabzonspor bugüne kadar yabancı futbolculara ödediği paraların belki de tamamına yakınının bir bölümünü kasasına koymaya başlayacak.
Bu takımdan başarı
beklentisi varsa ki olması
son derece doğaldır, biz de
bunun için var gücümüzle
çalışacağız. Ödenmesi gereken rakamlarla boğuşurken ben kimseye şampiyonluk vadetmiyorum.