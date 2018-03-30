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Ahmet Ağaoğlu "3 yıl sabır istiyorum"

başkanlığına aday olduğunu resmen açıklayan Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu SABAH'a konuştu. Ağaoğlu “Ben futbol sevdalısı değil, Trabzonspor sevdalısıyım. Ortada başkan adayı olmamasını hazmedemediğim için adayım.” dedi.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018
Ahmet Ağaoğlu 3 yıl sabır istiyorum
"Çantamızda parayla gelmiyoruz, 3 yıl sabır istiyorum. Yolun sonunda herkes bu takımla gurur duyacak"

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önceki gece başkanlığına aday olduğunu resmen açıklamıştı. Başkan adayı, projelerini ve hedeflerini ise SABAH'a anlattı:
Ben futbol sevdalısı değil, Trabzonspor sevdalısıyım. Trabzon kalibresindeki kulüp genel kurula 24 saatten az bir süre kalmış ve ortada başkan adayı yok. Bunu hazmedemedim ve aday oldum. Benim Trabzon'a borcum var.
Bu malum tablo içinde transfer yasağını göğüslemek için nasıl bir politika izleyeceğimizi veriler elimize gelince göreceğiz. Çantamızda parayla gelmiyoruz.
Sabır kelimesi Trabzon'da anlam ifade etmez. Ben de sabırsızım. 10 milyon insanın umudu bir takımdan bahsediyoruz. Oluşturulacak plan, program ve uygulamalar kendisini zaten gösterecektir.

İYİ PARAYI SIFIR MALİYETLİLERDEN KAZANDIK

Yıllarca yüksek maliyetli futbolcular almış ama verim alamamışız. Satarken de para kazanmayıp, kaybetmişiz. İyi para kazandığın futbolcular maaliyeti sıfır olan , ana maliyeti 500 bin Dolar olan . Ogün'den, Abdullah'tan, Nejdet'ten, Serdar'dan, 'den kazanmışsın. Onun için bu işin doğrusu bu.
3 yıl sonra Trabzonspor taraftarı şununla gurur duyacak; kendisinin yetiştirip sattığı futbolcularla Trabzonspor bugüne kadar yabancı futbolculara ödediği paraların belki de tamamına yakınının bir bölümünü kasasına koymaya başlayacak.
Bu takımdan başarı beklentisi varsa ki olması son derece doğaldır, biz de bunun için var gücümüzle çalışacağız. Ödenmesi gereken rakamlarla boğuşurken ben kimseye şampiyonluk vadetmiyorum.
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Ahmet Ağaoğlu "3 yıl sabır istiyorum"
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