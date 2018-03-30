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'de 8 oyuncunun biletini kesti

Bu sezon 'da istediği sonuçları alamayan 'de gelecek sezonun kadrosu şekilleniyor.

Giriş Tarihi: 30.03.2018 00:26 Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 00:43
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'de 8 oyuncunun biletini kesti
Real Madrid'de Zinedine Zidane 8 oyuncunun biletini kesti

İspanya 'da bu sezon arzuladığı sonuçları alamayan ve ligde Barcelona'nın 15 puan arkasında kalan 'de teknik direktör önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı.

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'de 8 oyuncunun biletini kesti
Real Madrid'de Zinedine Zidane 8 oyuncunun biletini kesti

Teknik Direktörü bu sezon performansından memnun kalmadığı bazı oyuncularla önümüzdeki sezon yola devam etmek istemiyor.

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'de 8 oyuncunun biletini kesti
Real Madrid'de Zinedine Zidane 8 oyuncunun biletini kesti

İspanya basınında yer alan haberlere göre Fransız teknik direktör 8 futbolcusunu önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünmüyor. İşte o oyuncuların listesi:

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'de 8 oyuncunun biletini kesti
Real Madrid'de Zinedine Zidane 8 oyuncunun biletini kesti

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'de 8 oyuncunun biletini kesti
Real Madrid'de Zinedine Zidane 8 oyuncunun biletini kesti

2015-16 sezonu öncesi 'in Inter'den transfer ettiği Hırvat oyuncu, eflatun beyazlılarla 3. sezonunu geçiriyor.

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'de 8 oyuncunun biletini kesti
Real Madrid'de Zinedine Zidane 8 oyuncunun biletini kesti

Geçtiğimiz sezon 'le 36 maça çıkan Kovacic, bu sezon oynadığı futbolla teknik direktör 'ın gözüne girmeyi başaramadı.

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'de 8 oyuncunun biletini kesti
Real Madrid'de Zinedine Zidane 8 oyuncunun biletini kesti

Kovacic, Zidane'ın gelecek sezonki kadro planlamasında yer almıyor.

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