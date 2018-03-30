Real Madrid'de Zinedine Zidane 8 oyuncunun biletini kesti

Bu sezon La Liga'da istediği sonuçları alamayan Real Madrid'de gelecek sezonun kadrosu şekilleniyor. İspanya La Liga'da bu sezon arzuladığı sonuçları alamayan ve ligde Barcelona'nın 15 puan arkasında kalan Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı. Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane bu sezon performansından memnun kalmadığı bazı oyuncularla önümüzdeki sezon yola devam etmek istemiyor. İspanya basınında yer alan haberlere göre Fransız teknik direktör 8 futbolcusunu önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünmüyor. İşte o oyuncuların listesi: 1. Mateo Kovacic 2015-16 sezonu öncesi Real Madrid'in Inter'den transfer ettiği Hırvat oyuncu, eflatun beyazlılarla 3. sezonunu geçiriyor. Geçtiğimiz sezon Real Madrid'le 36 maça çıkan Kovacic, bu sezon oynadığı futbolla teknik direktör Zinedine Zidane'ın gözüne girmeyi başaramadı. Kovacic, Zidane'ın gelecek sezonki kadro planlamasında yer almıyor.