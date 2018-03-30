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: "Ligde bulunduğumuz durum iç açıcı değil"

i 27. hafta mücadelesinde deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olarak üst üste 8. maçını kaybeden 'da teknik direktör maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 22:53 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 23:03
Ünal Karaman: Ligde bulunduğumuz durum iç açıcı değil

Teknik Direktörü , Demir Grup Sivasspor maçı sonrası, "Var olan yeteneklerimizi geliştirmeye gayret gösterip, eksik olan yönlerimizi de çalışarak az hatayla kulübümüzü, camiamızı en iyi temsil pozisyonunda sahaya çıkmaya gayret göstereceğiz" dedi.

'in 27. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor'da karşılaşma sonrası Teknik Direktör Ünal Karaman müsabakayı değerlendirdi. Karaman, "Sivasspor evinde güçlü bir ekip. Özellikle ön tarafta oynayan oyuncularının etkilerini biliyoruz. Biz de spor camiasının bildiği gibi yakın bir dönemde göreve başladık. Kısa zamanda arkadaşlarımın iyi çalıştığını ve geleceğe daha umutla bakacaklarını biliyorum. Biz kişisel hedeflerimizi bitirmedik. Oyuncu arkadaşlarıma da bunları ifade etmeye çalışıyorum. Teslimiyet yok. Ligde bulunduğumuz durum hiç iç açıcı değil. Camiamıza yakıştıramıyorum ama bu hatalarımızı devam ettireceğimiz anlamına gelmiyor" dedi.

"HADDİMİZİ BİLEREK OYNAYACAĞIZ"

Karaman, "Biz mevcut hatalarımızı en kısa süre içerisinde iyi pozisyona getirip düzeltmeye gayret gösterip sahada daha ciddi duran, daha disiplinli duran ve yeteneği ölçüsünde mücadele eden Karabükspor oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Ben oyuncularıma antrenmanda ve müsabakada gösterdikleri ciddiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Bazı pozisyonlarda sıkıntılarımızın olduğunu biliyoruz. Ama ne yapalım haddimizi bileceğiz, haddimizi bilerek oynayacağız. Var olan yeteneklerimizi geliştirmeye gayret gösterip, eksik olan yönlerimizi de çalışarak az hatayla kulübümüzü, camiamızı en iyi temsil pozisyonunda sahaya çıkmaya gayret göstereceğiz" dedi.

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