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spor, Karabükspor'u tek golle geçti

'nde 27. haftanın açılış maçında Demir Grup spor evinde karşılaştığı 'u 1-0 mağlup ederek puanını 41'e çıkardı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 47. dakikada Thievy Bifouma attı.

Giriş Tarihi: 30.3.2018 21:52 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 21:53
Sivasspor, Karabükspor'u tek golle geçti

'nin 27. haftasında Demir Grup spor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda ligin son sırasındaki 'u ağırladı. Ev sahibi ekip 47. dakikada Fransız oyuncusu Thievy Bifouma'nın ayağından bulduğu golle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve puanını 41'e yükseltti. Ligin son sırasında bulunan ve geçtiğimiz haftalarda teknik direktör Ünal Karaman'ı takımın başına getiren Kardemir Karabükspor ise üst üste 7. maçını kaybetti ve 12 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

13. dakikada Traore'nin ceza yayı sağ çaprazından şutunda top direğin yanından auta çıktı.

23. dakikada Rybalka'nın sağdan kullandığı kornerde ceza alanındaki Bifouma'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Rybka'da kaldı.

35. dakikada Osman Çelik'in sağdan ceza alanına ortasında altıpasta iyi yükselen Ergin Keleş'in kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla auta gitti.

37. dakikada Bifouma'nın sağdan ceza alanına ortasında topu önünde bulan Kone'nin penaltı noktası civarından vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Rybka kontrol etti.

44. dakikada sol kanattan verkaçlarla ceza alanına giren Robinho'nun çapraz pozisyondan vuruşundan kaleci Rybka topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Cem Satman, Mehmet Kısal

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Auremir, Bjarsmyr, Boye, Hakan Bilgiç, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka, Bifouma, Robinho, Kone

Kardemir Karabükspor: Rybka, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Tayyib Talha Sanuç, İshak Doğan, Osman Çelik, Alican Karadağ, Leandrinho, Traore, Kage, Ergin Keleş

Gol: Thievy Bifouma (dk. 47)

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Sivasspor, Karabükspor'u tek golle geçti
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