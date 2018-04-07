Başakşehir’in inadı inat

Başakşehir
, Evkur Yeni Malatyaspor
'u 1-0 yenerek, maç fazlasıyla zirveye çıktı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, topa hükmetme prensibini 90 dakikanın geneline yayarak, üç puanı hanesine yazdırdı.
Zaman zaman küçük üçgenler kurarak ceza sahasına yönelen, zaman zaman oyunun yönünü tek paslarla değiştirerek, Malatya defansının dengesini fazlasıyla bozan Başakşehir, 18'inci dakikada güzel oyununun semeresini aldı. Caiçara'nın ceza sahası içerisinde topla buluşturduğu Visca, Sadık'a attığı mükemmel çalımı, arka direkte yerini alan Elia'yı golle buluşturarak süsledi: 1-0.
Başakşehir, yüzde 73 topla oynama oranıyla karşılaşmayı bitirirken, harika kombinasyonlardan başka gol çıkmaması talihsizlikti. Malatya ise ceza sahasına girecek dermanı dahi gösteremedi ve tek gol skoru belirledi: 1-0. Başakşehir, belki de şampiyonu tayin edecek Galatasaray maçına kendi göbeğini kesme şansı ile gidiyor. HAFTAYA SENARYO DEĞİŞİR
Başakşehir
Teknik Direktörü Abdullah Avcı
, 90 dakika sonrası, "Oyun planımıza sadık kalarak kazandık. Galatasaray maçının planı ve senaryosu farklı olur. 100 senelik kulüplerle yarışıyoruz. Kazanır, kaybedebiliriz ama yarışın içerisinde kalarak, doğru örnek olmaya çalışacağız" değerlendirmesini yaptı. İNTİKAM İÇİN BAŞARI!
Emre Belözoğlu maç sonu çarpıcı açıklamalar yaptı: "Gençken Hagi ve Alex'in açıklarını kapatıyorduk. Şimdi önümüzde Arda oynuyor, onun açığını kapatıyoruz. (Gülerek). Değerli olmak için değil işinden keyif almak için buraya geldi. İş ahlakıyla bir şeyler başarmak onun için çok önemli. Başarı düşmanı çok üzer. İntikam almak istiyorsa başarı yeterli olur."