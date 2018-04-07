Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş sahasında, Göztepe'yi 5-1 mağlup etti.



Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 19'uncu dakikada Talisca, 26'ncı dakikada Medel, 64'üncü dakikada Tosic, 86'ncı dakikada Larin ve 87'nci dakikada Babel atarken, konuk takımın tek golünü ise 71'inci dakikada Halil kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 56'ya yükseltirken, Göztepe ise 40 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ 5 - 1 GÖZTEPE (MAÇ SONUCU)

BEŞİKTAŞ 1-0 GÖZTEPE (Talisca, 19')

BEŞİKTAŞ 2-0 GÖZTEPE (Medel, 26')

BEŞİKTAŞ 3-0 GÖZTEPE (Tosic, 64')

BEŞİTKAŞ 3-1 GÖZTEPE (Halil, 71')

BEŞİKTAŞ 4-1 GÖZTEPE (Larin, 86')

BEŞİKTAŞ 5-1 GÖZTEPE (Babel, 87')

MAÇTAN DAKİKALAR

(İLK YARI)

8'inci dakikada Andre Castro orta sahada kaptığı top sonrasında pasını savuma arkasına koşu yapan Demba Ba'ya aktardı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ba'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta top auta gitti.



14'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta Caner Erkin'in ortasında Talisca'nın boş durumda yaptığı kafa vuruşu kaleci Beto'da kaldı.



19'uncu dakikada paslaşarak kullanılan korner sonrası Caner Erkin'in ortasında Talisca'nın kafa vuruşu ağlara gitti: 1-0.



24'üncü dakikada kaleci Beto'nun uzaklaştırmak istediği top orta sahada Medel'in önüne düştü. Şilili oyuncunun gelişine yaptığı vuruş kalenin yanından auta gitti.





26'ncı dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağından Babel'in sol kanattan içeri çevirdiği topta Medel'in kontrol ettikten sonra yaptığı ser vuruş kaleci Beto'nun sağından ağlarla buluştu: 2-0.



40'ıncı dakikada pasla kullanılan serbest vuruşta Babel'in uzak mesafeden attığı şutta kaleci Beto topu çelmeyi başardı. Dönen topta Negredo içerdi çevirdi ancak sonuç çıkmadı.



44'üncü dakikada Caner'in kullandığı serbest vuruşta top az farkla auta gitti.



45+1'inci dakikada Sabri'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topu önünde bulan Reis'in vuruşu kalenin üstünden dışarı çıktı.

İKİNCİ YARI

53'üncü dakikada Babel'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Lens'in aşırtma vuruşu kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.



57'nci dakikada Adriano'nun pasıyla topla buluşan Talisca'nın uzak mesafeden yaptığı vuruş kalenin üstünden dışarı çıktı.



64'üncü dakikada Caner'in kullandığı kornerde Necip arkaya sektirdi. Tosic, kaleci Beto'dan önce dokunarak topu ağlara gönderdi: 3-0.





70'inci dakikada Necip orta saha kaybettiği top sonrası Demba Ba pasını Halil'e aktardı. Halil arka direğe çevirdiği topta müsait durumdaki Castro'nun kafa vuruşu Fabri'de kaldı.



71'inci dakikada sol kanattan gelişen Göztepe ayağında Poko'nun içeriye çevirmek istediği top Adriano'ya çarpıp, Halil'in önüne düştü. Halil'in yerden yaptığı vuruş ağlara gitti: 3-1.



73'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba'nın uzak mesafeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına döndü.



78'inci dakikada Medel'e yaptığı hareket ardından sarı kart gören Rotman, hakeme yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



84'üncü dakikada Beşiktaş savunmasının anlaşmazlığında topla buluşan Demba Ba'nın ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruş kalenin yanından auta gitti.



86'ncı dakikada Mustafa Pektemek'in savunması arkasında attığı pasla topla buluşan Larin, kaleci Beto'nun sağından topu ağlarla buluşturdu: 4-1.





87'nci dakikada Medel'in pasıyla hareketlenen Talisca, boş durumdaki Lens'e topu aktardı. Hollandalı futbolcu boş ağlara topu yolladı: 5-1.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Göztepe'yi 5-1 mağlup etti.

STAT: Vodafone Park



HAKEMLER: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz



BEŞİKTAŞ: Fabri - Adriano, Pepe, Tosic, Caner (Dk. 82 Larin), Medel, Necip, Lens (Dk. 76 Vida), Talisca, Babel, Negredo (Dk. 72 Mustafa Pektemek)



GÖZTEPE: Beto - Sabri, Reis, Leo, Tanju (Dk. 82 N'gando), Selçuk (Dk. 50 Tayfur), Rotman, Halil, Poko, Castro, Demba Ba



GOLLER: Dk. 19 Talisca, Dk. 26 Medel, Dk. 64 Tosic, Dk. 86 Larin, Dk. 87 Babel (Beşiktaş) - Dk. 71 Halil (Göztepe)



KIRMIZI KART: Dk. 78 Rotman (Göztepe)



SARI KARTLAR: Demba Ba, Leo, Tanju, Tayfur (Göztepe) - Mustafa Pektemek (Beşiktaş)