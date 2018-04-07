Karabükspor - Antalyaspor (Canlı)

Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayan Karabükspor - Antalyaspor maçını Koray Gençerler yönetiyor.
Karabükspor: 0 - Antalyaspor: 1 (CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN)
Takımların kadroları şöyle:
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Oleksandr Rybka, Hakan Aslantaş, Anton Kravchenko, Tayyib Talha Sanu, İshak Doğan, Hamidou Traore, Leandrinho, Osman Çelik, Alican Karadağ, Herve Kage, Ergin Keleş
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Özgür Yılmaz, Luis Ibanez, Olafur Skulason, Murat Akın, Cem Özdemir, Andriy Bliznichenko, Adam Stahl, Ahmet Karadayı, Yusuf Akbulut
ANTALYASPOR: Ruud Boffin, Nazım Sangare, Johan Djourou, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Maicon, Hakan Özmert, Charles, Milan Jevtovic, Deniz Kadah, Souleymane Doukara
Yedekler: Ferhat Kaplan, Ondrej Celustka, Musa Nizam, Yekta Kurtuluş, William Vainqueur, Chico, Harun Alpsoy, Emre Güral