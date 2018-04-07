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- (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kardemir , 'u konuk ediyor.

Giriş Tarihi: 7.4.2018 13:48 Güncelleme Tarihi: 7.4.2018 13:58
Karabükspor - Antalyaspor (Canlı)

Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayan - Antalyaspor maçını Koray Gençerler yönetiyor.

Karabükspor: 0 - : 1 (CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN)

Takımların kadroları şöyle:

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Oleksandr Rybka, Hakan Aslantaş, Anton Kravchenko, Tayyib Talha Sanu, İshak Doğan, Hamidou Traore, Leandrinho, Osman Çelik, Alican Karadağ, Herve Kage, Ergin Keleş
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Özgür Yılmaz, Luis Ibanez, Olafur Skulason, Murat Akın, Cem Özdemir, Andriy Bliznichenko, Adam Stahl, Ahmet Karadayı, Yusuf Akbulut

ANTALYASPOR: Ruud Boffin, Nazım Sangare, Johan Djourou, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Maicon, Hakan Özmert, Charles, Milan Jevtovic, Deniz Kadah, Souleymane Doukara
Yedekler: Ferhat Kaplan, Ondrej Celustka, Musa Nizam, Yekta Kurtuluş, William Vainqueur, Chico, Harun Alpsoy, Emre Güral

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Karabükspor - Antalyaspor (Canlı)
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