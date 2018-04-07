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Rodrigues’in halefi Warda

gözünü Yunan liginde parlayan Mısırlı futbolcuya dikti. 'in sezon sonunda satılma olasılığını yüksek gören menajerler, onun yerine sarı-kırmızılı kulübe bonservisi PAOK'ta olan 'yı önerdi. 24 yaşındaki oyuncu takip altına alındı

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018
Rodrigues’in halefi Warda
Bir kulağı FFP sorgusuna girdiği UEFA'dan gelecek haberde olan , bir yandan da futbolcu arayışlarına devam ediyor… Geçen sezon Bruma'nın gösterdiği çıkış sonrası satılma olasılığını yüksek gören menajerler, sarı-kırmızılılara 'i önermiş, Cenk Ergün de transferi hemen bitirmişti. Şimdi de Rodrigues'in performansını yakından takip eden ve satılma olasılığını gören menajerler, Amr Warda ismini gündeme getirdi.

25 MAÇTA 11 GOL, 5 ASİST
Rodrigues gibi PAOK'un oyuncusu olan Warda yine onun gibi sağ ayağını kullanıp sol açıkta oynamayı seviyor. Yunanistan'da bu sezonu Atromitos takımında kiralık geçiren 24 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu, 25 maçta 11 gol-5 asistlik istatistiğe imza attı. Galatasaray'ın sezon sonuna kadar Warda'yı takip edeceği öğrenildi.
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Rodrigues’in halefi Warda
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