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Musa Çağıran "30 metreden nasıl gördü de golü verdi?"

'in 28. haftasında , Osmanlıspor'u 2-0 mağlup ederken 'nin ilk golünde topun çizgiyi geçip geçmediği karşılaşmayla ilgili en büyük gündem maddesi oldu. Maç sonrasında Osmanlıspor'dan Musa Çağıran konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Musa Çağıran 30 metreden nasıl gördü de golü verdi?

-Osmanlıspor maçında, sarı lacivertlilerde Martin Skrtel'in attığı gol büyük tartışma yarattı. Topun çizgiyi geçip geçmediği tartışılırken, Osmanlısporlu Musa Çağıran maçtan sonra sitem dolu açıklamalar yaptı

Osmanlısporlu Musa Çağıran, maçında Skrtel'in kafa vuruşunda gol kararı veren Halil Umut Meler'e tepki gösterdi. Çağıran, Ben Halil Hoca'yı tanıyorum. Golden sonra yanına gittim. Hoca, 'Ben görmedim, yan hakem gördü' dedi. Ben golden sonra hemen yan hakeme de baktım, öyle bir tavrı yoktu. Çizgide değildi yan hakem. Oradan nasıl golü verdi merak ediyorum?" dedi.

Ligde kalmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Çağıran, "Yardımcı o pozisyonda çizgide değildi, 30 metreden nasıl gördü de golü verdi bilmiyorum. Biz emek veriyoruz, savaşıyoruz ama bir kararla koskoca kulübün kaderiyle oynuyorlar." diye konuştu.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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Musa Çağıran "30 metreden nasıl gördü de golü verdi?"
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