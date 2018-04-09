Fenerbahçe mesajı verdi: Takibe takip

İlk yarı uyuyan F.Bahçe ikinci devre Valbuena'nın oyuna girmesiyle açıldı. Osmanlı karşısında Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Skrtel ve Soldado kaydetti; evinde iki maç sonra kazandı.
Kayseri deplasmanından 5 farklı görkemli bir galibiyetle dönen Fenerbahçe
'den evinde daha coşkulu bir başlangıç bekleniyordu. Ancak ilk 45 dakika, boşa harcanmış bir dönem
olarak geçti. Geçtiğimiz haftaki akıcı futboldan eser yoktu. Devre arasında gelen Alper-Valbuena
değişikliği, takımın çehresini bir anda değiştirdi. Fenerbahçe yine 'akmaya
' başladı... 48'de Şener'in sağdan getirdiği topa Giuliano'nun plasesi üstten dışarı gitti. 54'te sağdan Valbuena'nın
kullandığı kornere kafayı Skrtel vurdu, Karcemarskas topu tuttu ancak yardımcı topu içerde tuttuğunu belirterek golü verdi: 1-0...
60'ta orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına giren Giuliano, soluna alıp vurdu, direkten dönen topu Soldado tamamladı: 2-0...
66'da Lumanza'nın hatalı pasında araya giren Soldado'nun ceza sahası dışından aşırtma vuruşu direkten döndü ve F.Bahçe haftayı 3 puanla kapattı. SOLDADO ISINDI
Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Roberto Soldado bu sezon ilk kez 3 maç üst üste ilk 11'de sahaya çıktı. Galatasaray ve Kayserispor maçlarının ardından Osmanlıspor
'a karşı da mücadeleye 11'de başlayan golcü oyuncu Kayserispor'a karşı 2 güzel gol atıp galibiyetin baş mimarı olmuştu. Dün de skoru perçinleyen gol ondan geldi. Süper Lig
'deki gol sayısını 6'ya çıkardı. 26 resmi maçta ise 9 gole ulaştı. İspanyol golcü, 2013-14'ten bu yana en iyi sezon performansına ulaştı. (Tottenham 36 maç 11 gol) YARDIMCI HAKEMİN UYARISIYLA GOL
Fenerbahçe'de gol perdesini Skrtel açtı... Slovak defans oyuncusu, Valbuena'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kafayı vurdu. Yardımcı hakem Cevdet Kömürcüoğlu, kaleci Karcemarskas'ın kucağında kalan topun çizgiyi geçtiğini işaret etti ve hakem Halil Umut Meler de golü verdi. İlk yarıdaki maçlarda Göztepe ve Başakşehir
ağlarını da havalandıran Skrtel bu sezon ligde 3. golüne ulaştı.. Bu arada Slovak milli oyuncu, 7 ay sonra gol sevinci yaşadı. Skrtel en son 9 Eylül 2017'de Başakşehir'e gol atmıştı.