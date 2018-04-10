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, 'e emanet

Kulübü, Paul Le Guen ile yolların ayrılmasının ardından kalan 6 maçta takımın başında 'in yer alacağını açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 16:07 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 16:08
Bursaspor, Mustafa Er'e emanet

'da Paul Le Guen ile yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlı kulüp Fransız çalıştırıcının ardından Süper Lig'de kalan 6 maçta takımın başında 'in yer alacağını açıkladı. spor'un açıklamasında, "2017-2018 sezonunun son 6 haftasında A Takım Teknik Direktörlük görevine Mustafa Er getirilmiştir. Kulübümüze oyuncu ve teknik adam olarak yıllardır hizmet eden Mustafa Er'e başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Le Guen de bazı oyuncular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaşıp Özlüce Tesisleri'nden ayrıldı.

Mustafa Er, yeşil-beyazlı takımın geçen sezon 2-1 kazanarak, ligde kalmayı garantilediği son maç olan Trabzonspor karşılaşmasında, takımın başında teknik direktör olarak sahaya çıkmıştı. Er, Le Guen'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından yardımcı antrenör olarak görevini sürdürüyordu.

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Bursaspor, Mustafa Er'e emanet
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