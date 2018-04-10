Bursaspor, Mustafa Er'e emanet

Bursaspor'da Paul Le Guen ile yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlı kulüp Fransız çalıştırıcının ardından Süper Lig'de kalan 6 maçta takımın başında Mustafa Er'in yer alacağını açıkladı. Bursaspor'un açıklamasında, "2017-2018 sezonunun son 6 haftasında A Takım Teknik Direktörlük görevine Mustafa Er getirilmiştir. Kulübümüze oyuncu ve teknik adam olarak yıllardır hizmet eden Mustafa Er'e başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Le Guen de bazı oyuncular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaşıp Özlüce Tesisleri'nden ayrıldı.

Mustafa Er, yeşil-beyazlı takımın geçen sezon 2-1 kazanarak, ligde kalmayı garantilediği son maç olan Trabzonspor karşılaşmasında, takımın başında teknik direktör olarak sahaya çıkmıştı. Er, Le Guen'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından yardımcı antrenör olarak görevini sürdürüyordu.