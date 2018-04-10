Galatasaray zirveyi başkentte bıraktı

Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren 28. hafta mücadelesinde başkent ekibi, Alper Uludağ'ın 90+2'de attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

GENÇLERBİRLİĞİ 1 - 0 GALATASARAY (MAÇ SONUCU)

GENÇLERBİRLİĞİ 1-0 GALATASARAY, 90+2 Alper Uludağ

MAÇTAN DAKİKALAR

(İLK YARI)

7. dakikada Belhanda pasını Selçuk İnan'a çıkardı. Selçuk'un bekletmeden gelişine vurduğu şutta top kaleci Hopf'ta kaldı.

13. dakikada Manu orta sahada kaptığı topla birlikte hızla Galatasaray yarı alanına girdi. Manu pasını sağ tarafta bomboş olan Deniz'e çıkardı. Deniz kaleci Muslera'yı da geçti ve tam şut çekecekken dengesini kaybederek yere düştü. Deniz tekrar ayağa kalktı ve vurduğu şutta Maicon topu kornere çeldi.

18. dakikada Nagatomo pasını uzak köşede bulunan Rodrigues'e aktardı. Rodrigues kafa ile bekletmeden topu Selçuk'a aktardı. Selçuk'un gelişine vurduğu şutta kaleci Hopf topu iki hamlede kontrol etti.

36. dakikada Rodrigues'in vurduğu şutta top kaleci Hopf'ta kaldı.

38. dakikada Manu'nun açtığı ortada topa yükselen Jailton'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

İKİNCİ YARI

52. dakikada Rodrigues'in ortasında topla buluşan Gomis, ayak içi vurduğu şutta kaleci Hopf soluna uzanarak topa hakim oldu.

56. dakikada ceza sahası içinde Maicon pasını Belhanda'ya indirdi. Belhanda gelişine tek pasla topu Gomis'e yolladı. Gomis bekletmeden vurduğu şutta top savunmada Palitsevich'e çarparak kornere çıktı.

62. dakikada Sessegnon'un kullandığı köşe vuruşunda topa yüksele Dos Santos'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

71. dakikada Jailton'un kullandığı duran topa 6 pas üzerinde bulunan Palitsevich yükselerek vurduğu kafa vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

90+2. dakikada Manu savunmadan aldığı topla rakip ceza sahasına girmeden savunma müdahale etti. Top Alper'in önünde kaldı. Alper sol çaprazdan vurduğu şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0



Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Gençlerbirliği: Hopf xx, Palitsevich xx, Manu xx, Dos Santos xx, İssah xx (Ahmet Oğuz dk. 46 xx) Alper Uludağ xx, Pogba xx, Zeki Yavru xx, Jailton xx, Sessegnon xx (Khalili dk. 90+1 ?), Deniz Yılmaz xx (Scekic dk. 61 xx)

Yedekler: Cengiz Demirtaş, Uğur Çiftçi, Murat Duruer, Serdar Özkan, Skuletic, Rahmetullah Berişbek, Mehmet Taş

Teknik Direktör: Ümit Özat

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Maicon xx, Serdar Aziz xx, Selçuk İnan xx (Donk dk. 79 x), Belhanda xx (Eren Derdiyok dk. 60 xx), Gomis xx, Rodrigues xx (Sinan Gümüş dk. 69 xx), Fernando xx, Nagatomo xx, Feghouli xx

Yedekler: Ahmet Şen, Cedric Pascal, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Hakan Balta, Denayer

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: Alper Uludağ (dk. 90+2) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Jailton, Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Mariano, Maicon, Sinan Gümüş (Galatasaray)